"Никой не е виждал нещо подобно": С хвалби Тръмп отбеляза годишнината от началото на втория мандат (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза първата годишнина от завръщането си в Белия дом с хаотична пресконференция, в която доминираха добре познати оплаквания и хвалби. Той започна с продължителна критика към нелегалната имиграция, след което премина към монолог по широк кръг от теми – от военните действия на САЩ във Венецуела и предполагаеми злоупотреби със социални помощи от сомалийски имигранти в Минесота до поредните нападки срещу своя предшественик Джо Байдън. Служители на Белия дом разпространиха документ от 31 страници с изброени 365 предполагаеми „постижения“ в сферата на имиграцията, икономиката и външната политика, докато журналистите изпълваха залата за брифинги.

Trump Comes Out to Boast About a Huge Folder of His Achievements for the Year



At the start of a press conference marking the anniversary of his presidency, Donald Trump said it had been an incredible year and that his administration had achieved things “no one has ever seen… pic.twitter.com/sBfzY9P5eZ — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

Докато прескачаше от тема на тема, изявлението звучеше по-скоро като повторение на предизборната кампания, отколкото като отчет за постигнатото след завръщането му на власт. Сред това бе и твърдението му, че е спечелил изборите през 2020 г., които загуби от Байдън.

„Направили сме повече от която и да е друга администрация – и то с голяма разлика – по отношение на армията, на прекратяването на войни и на довършването на войни. Никой не е виждал нещо подобно“, заяви Тръмп, който се върна в Белия дом на 20 януари миналата година, след като победи тогавашния вицепрезидент Камала Харис на изборите през 2024 г.

Президентът повтори редица твърдения, които отдавна са оспорени или опровергани – включително, че загубата му през 2020 г. е била „манипулирана“, че цените на лекарствата по рецепта са спаднали с 600% и че САЩ са привлекли 18 трилиона долара чуждестранни инвестиции. На различни места в изявлението Тръмп се определи като „финансов гений“ и упрекна собствения си екип, че не успява да комуникира достатъчно добре това, което той представя като значителни успехи в овладяването на инфлацията.

През почти едночасовата си реч, Тръмп изброи и други твърдения, които някои наблюдатели побързаха да определят от „абсурдни“ до „откровено фалшиви“. Той обяви, че САЩ „прекъснаха стагфлацията при Байдън“ и „създадоха свръхвисок растеж“. Той твърди, че има „нула незаконни влизания в САЩ“ за осем месеца и настоява, че „97% от наркотиците по вода са били спрени“. Тръмп се похвали още, че е „извадил 4,2 милиона души от купоните за храна“, докато казваше, че „социалните помощи са нараснали“. Той каза още, че дефицитът е „намален с 27%“ и че САЩ са си „взели обратно Залива на Америка“, контролирайки „92% от бреговата линия“. Припомняме, че президентът преименува Мексиканския залив на Американски залив още в началото на мандата си. "Бих го кръстил Залива на Тръмп, но щяха да ме убият. Иначе наистина много исках да го направя, нашият екип работи много усилено по тази тема", каза той, като уточни, че се шегува. Тръмп твърди още, че е премахнал „277 000 бюрократи“, създал само работни места в частния сектор и постигнал „най-големия спад в престъпността“ за десетилетия.

По външнополитически теми републиканецът даде сигнал, че е готов да работи с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо по бъдещето на страната, след като на 3 януари Вашингтон предприе военна операция, довела до отстраняването на Николас Мадуро от власт. „Говорим с нея. Може би ще я включим по някакъв начин. С удоволствие бих го направил“, каза Тръмп. Той похвали Мачадо за това, че му е подарила своя медал от Нобеловата награда за мир, като отново се оплака, че Норвежкият нобелов комитет е трябвало да отличи него.

