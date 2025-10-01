Няма пари: Американското посолство у нас спира да обновява профила си във Facebook

Посолството на САЩ в България обяви, че поради прекъсване на финансирането официалната му страница във Facebook няма да се актуализира редовно. Подобни съобщения публикуваха и други американски дипломатически мисии по света, след като голяма част от дейността на федералното правителство в САЩ беше временно спряна.

"Поради прекъсването на финансирането този акаунт няма да се обновява редовно, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. Към момента услугите за паспорти и визи в Съединените щати и в американските посолства и консулства в чужбина ще продължат, доколкото обстоятелствата позволяват", съобщиха от посолството.

Проблемите с американското правителство

В съобщението се уточнява още: "Няма да обновяваме този акаунт, докато не бъде възстановена пълната дейност, освен при необходимост от публикуване на информация, свързана с безопасността. За актуална информация относно нашите услуги и оперативен статус посетете travel.state.gov."

Припомняме, че американското правителство спря голяма част от дейността си в сряда, след като дълбоките партийни разделения попречиха на Конгреса и Белия дом да постигнат споразумение за държавния дълг.