Тръмп потвърди: Тулси Габард напуска администрацията на 30 юни

За жалост, Тулси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ (АНС). Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас. И уточни, че причината е, че Габард страда от рядък вид рак на костите.

Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the Administration on June 30th.



Her wonderful husband, Abraham, has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she, rightfully, wants to be with him, bringing him back to good… pic.twitter.com/uHUATupCqc — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026

По-рано днес Ройтерс информира, че Габард е подала оставка, като се позова на телевизия "Фокс Нюз". Тя става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца. Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство. Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.

