Обаждане-фалшификат от Байдън демотивира гласуването на първичните избори в САЩ

Съобщението започва с "what a bunch of malarkey" (каква банда негодници) - любима фраза на президента, предаде АФП.

Главната прокуратура на Ню Хемпшир обяви, че е започнало разследване, като заяви, че обаждането "изглежда изкуствено генерирано". "Тези съобщения изглеждат като незаконен опит за нарушаване на президентските първични избори в Ню Хемпшир и за потискане на гласоподавателите в Ню Хемпшир", се допълва в изявлението, цитирано от БГНЕС.

Ръководителят на кампанията на Байдън Джули Чавес Родригес заяви, че кампанията обмисля по-нататъшни действия във връзка с фалшивото съобщение

"Разпространяването на дезинформация с цел потискане на гласуването и умишлено подкопаване на свободните и честни избори няма да издържи", каза тя.

As New Hampshire voters prepared to cast their votes in the state's first-in-the nation primary, a robocall is circulating in the state urging Democrats to stay home - using a fake audio of US President Joe Biden https://t.co/9mPit5Oi8k pic.twitter.com/TVqVsUqS4U