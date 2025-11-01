Войната в Украйна:

Ограничения за журналистите и в Белия дом

01 ноември 2025, 08:18 часа 220 прочитания 0 коментара
Белият дом обяви ново правило, ограничаващо възможността на акредитираните журналисти да имат свободен достъп до канцеларията на говорителката на Белия дом Карълайн Левит и други високопоставени служители по комуникациите в Западното крило, близо до Овалния кабинет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

ОЩЕ: "В знак на протест": Десетки репортери напуснаха Пентагона

В публикуван снощи меморандум пише, че се забранява на журналистите да влизат в стаята без предварителна уговорка, като се посочва необходимостта да бъде защитена потенциално чувствителна информация. В документа се посочва, че промяната влиза в сила незабавно.

Нови правила и в Пентагона

Ходът на Белия дом идва на фона на ограниченията, наложени по-рано този месец на акредитираните репортери в Министерството на отбраната, които накараха десетки журналисти да напуснат офисите си в Пентагона и да върнат акредитациите си.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи мерките на Пийт Хегсет, като заяви: "Мисля, че той намира пресата за много подривна по отношение на световния мир. Пресата е много нечестна".

ОЩЕ: Тръмп защити новата политика на Пентагона към журналистите

Още преди въвеждането на новата политика, Хегсет систематично ограничава достъпа на журналистите до информация, проведе само две официални брифинга и забрани достъп до значителна част от Пентагона без придружител, а освен това започна разследвания на изтичания на информация към медиите.

Виолета Иванова
