Опасна мода: Фалшиви ботокс продукти в мрежата подлъгват потребители по целия свят

Пазарът в цял свят е залят от фалшив ботулинов токсин, който причинява сериозни здравословни увреждания при поставянето му. Десетки сайтове, които продават фалшиви или непозволени версии на ботокс и подобни инжекционни продукти, използвани за изглаждане на бръчки, получиха предупреждение от здравните регулатори в САЩ. Агенцията по храните и лекарствата (FDA) съобщи, че е предприела действия срещу 18 сайта, след като е получила сигнали за наранявания и токсични странични ефекти, свързани с тези продукти.

Предупредителните писма са изпратени основно до козметични сайтове, които според агенцията са предлагали неофициални или неправилно етикетирани версии на препарати, наподобяващи ботокс, без те да са преминали през одобрение от регулатора. Освен оригиналния продукт, пуснат на пазара от компанията Allergan през 1989 г., FDA е одобрила и няколко конкурентни версии.

Тежки странични ефекти

Американските здравни власти издадоха предупреждение за фалшиви инжекции с ботулинов токсин, които са разболели 22 души. Случаите започват да се регистрират от началото на ноември и досега са докладвани в 11 щата. Инжекциите са били поставяни от лица без лиценз или обучение, често в домашна среда или в спа центрове. Повечето от пострадалите споделят, че са си поставяли ботулинов токсин с козметична цел.

Шестима души са били лекувани за подозрение за ботулизъм, уточняват здравните власти. Попаднал в кръвообращението, ботулиновият токсин може да причини ботулизъм — опасно заболяване, което започва със замъглено или двойно виждане, отпадане на клепачите, неясен говор, затруднено преглъщане и дишане.

Здравните власти призовават хората да си поставят инжекции само при лицензирани специалисти и да съобщават за всеки подозрителен или фалшив продукт.