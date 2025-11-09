Година по-късно: Доволни ли са американците от арабски произход, които гласуваха за Тръмп?

Не е лесно да се говори с хората в йеменското кафене в американския град Диърборн. Почти никой не иска да сподели мнението си за администрацията на Тръмп. Двама мъже все пак се съгласяват да кажат какво мислят - според тях ситуацията в Близкия изток е много лоша, а президентът Тръмп е расист, защото не спира да депортира хора. Те обаче отказват да бъдат снимани, разказва АРД в свой репортаж от САЩ.

Все повече гласове за Републиканската партия

Градът и района около него са мястото в Америка с най-голям процент арабско население. Общо в САЩ около 60 на сто от тях са християни, но в Диърборн повечето са мюсюлмани. През 1960-те години много от тези хора имигрират тук - близо до Детройт, за да работят в автомобилните фабрики. Традиционно те гласуват за Демократическата партия. На президентските избори преди година обаче нещата изглеждаха по различен начин.

Още: Вие сте велик лидер, изпратен от небето: Токаев се прехласна по Тръмп (ВИДЕО)

Войната в Газа беше ключов въпрос за мюсюлманите тук, пише АРД. Много семейства се притесняваха за своите близки в ивицата Газа или Ливан. Тръмп се появи няколко пъти в Диърборн по време на кампанията и обеща, че ще донесе мир в Близкия изток. Много гласоподаватели бяха разочаровани от Джо Байдън и демократите. Консервативните сред тях пък се идентифицираха с позициите на Тръмп за семейните ценности.

Комикът и адвокат Амер Зар споделя пред АРД, че се гордее с хората тук, благодарение на които според него Тръмп е бил избран. "Много хора се опитаха да ни накарат да се чувстваме виновни. Това само показва влиянието ни”, казва той. Припомня, че Тръмп е идвал в Диърборн по време на кампанията, за разлика от опонентката му Камала Харис.

Могат ли тези хора да очакват благодарност

Сега хората в Диърборн внимателно наблюдават как Тръмп се отнася с арабската общност и дали демонстрира благодарност за подкрепата им. Някои представители на арабската общност получиха дипломатически постове, пише АРД. Например Бил Бази, който ще стане посланик в Тунис. Очаква се Сенатът да одобри и номинацията на друг арабски американец - Амр Галиб, за посланик в Кувейт.

Още: Проучване: Арабите вярват все по-малко в демокрацията

Основателят на "Арабски американци за Тръмп” Бишара Бахбах пък има друга важна роля - от март тази година той през повечето време е в Катар, като част от американската мисия за преговори с Хамас . Той се определя като независим, но често хвали политиките на Тръмп. Президентът обаче не се е връщал в Диърборн след изборите, а Бахбах казва, че не е разговарял с него след изборите.

Ефектът върху икономиката

В щата Мичиган около 35 000 американци от арабски произход са собственици на бизнеси. Те отварят около 100 000 работни места, обяснява Фей Немер, която е основателка на Близкоизточната американска търговска камара в Диърборн. Демократическата партия се опитала да я привлече към своята кампания през 2024 г., но Немер била толкова разочарована от политиката на Байдън по отношение на Газа, че гласувала за пръв път за Републиканската партия.

Сега вижда икономическите последици от избора си, пише АРД. Една от компаниите, с които работи, се наложило да освободи голям брой работници, а друга е тежко засегната от високите мита - ако нещата останат така, не е сигурно дали фирмата ще успее да се задържи на повърхността. Немер обаче защитава политиките на Тръмп. "Ако сравните краткосрочните с дългосрочните ефекти, то според мен краткосрочните страдания са оправдани от дългосрочните ползи”. Според нея алтернативата е била по-лоша от избора на Тръмп. Немер предпочита да не коментира политиката на президента по отношение на Газа.

Християнските националисти виждат опасност

Градът, където повече от половината хора са от арабски произход, е станал мишена на християнски националисти - например представители на Turning Point USA. Младежката национал-консервативна организация, основана от Чарли Кърк, който беше убит през септември , работи в полза на Тръмп и политиките му.

Пастор Калвин Робинсън казва пред АРД, че се страхува, че християнската култура може да умре в Диърборн. Според него не е приемливо мюсюлмани да заемат публични длъжности. Той и други християнски националисти са пътували от други части на щата, за да присъстват на среща на общинския съвет в Диърборн, където според тях има опасност от "ислямизация”. Друг присъстващ и представител на Turning Point USA казва, че иска да предупреди хората за опасността.

"Ние живеем в мир в Диърборн. Гордеем се, че сме общност с отворени обятия. Тези хора не схващат, че ние се разбираме”, казва заместник-председателката на общинския съвет Лесли Херик в репортажа на АРД.

Източник: "Дойче веле"

Снимки: Getty images