"Авторска религия" и отклонение от будизма: Експерти по източна философия за случая "Петрохан"

Ивайло Калушев през годините се е отдалечил от автентичната будистка философия. Това мнение изрази специалистът по тибетска медицина Александра Алексиева в ефира на Нова телевизия за трагедията с шест трупа на хижа "Петрохан" и под връх Околчица. Според нея той е избрал радикално да промени рамката на своите възгледи и практики, което някои определят като опит за създаване на "авторска религия" или култ, без връзка с класическия будизъм.

Според певеца Костадин Георгиев – Калки, на видеото, разпространено от полицията, ясно се разпознава традиционна тибетска иконография. "Става дума за т.нар. танки – ръчно изработени религиозни изображения, които са будисткият еквивалент на християнските икони. Те изобразяват духовни учители и светци от Средновековието, чиито учения и днес се преподават в манастирите в Тибет, Индия и Непал", обясни той.

И двамата бяха категорични, че случилото се на Петрохан не бива да се обвързва с будизма като религия. "Всеки може да интерпретира философски идеи по свой начин, но подобни интерпретации не представляват самото учение", заяви Алексиева. И поясни, че в историята неведнъж са извършвани жестокости "в името на религията", но това не означава, че те имат общо с нейните истински ценности.

Те отхвърлиха възможността будизмът да оправдава отнемането на живот – собствен или чужд. Калки обясни, че една от основните идеи в будизма е законът за причината и следствието – всяко действие води до последици, които се отразяват в кармата. "Човешкият живот се счита за изключително ценен, защото именно в човешка форма съзнанието има възможност да достигне до просветление", каза той.

"Не споделям официалната информация на властите и на институциите. Тази невероятна версия, която ни се предоставя в момента, просто защото има много нелогични неща вътре в цялата версия. Защото, това което чуваме от свидетели, не се връзва въобще като цяло със случилото се. Визирам майката на единия от убитите в интервюто й, което се излъчи по Нова телевизия", изрази мнението си Коцето Калки.

Според него е необходимо да чуе мнението на повече хора, които са познавали тази група и дейността й. "Аз не вярвам, че са се самоубили на две групи от по трима души", заяви още стоматологът.

Виолета Иванова
