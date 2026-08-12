Северна Корея отново изстреля балистична ракета към Японско море

Северна Корея е изстреляла най-малко една балистична ракета към Японско море в сряда. Това предава агенция Йонхап, позовавайки се на съобщение на южнокорейските военни. Изстрелването се разглежда като протест срещу предстоящото съвместно военно учение на Сеул и САЩ. Още: Ким Чен Ун направил 22 милиарда долара от войната на Путин в Украйна

Готовност за евентуални нови изстрелвания

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Южнокорейскитв военни твърдят, че са засекли ракета, изстреляна от района на севернокорейският град Вонсан на източното крайбрежие. Военните са засилили наблюдението и готовността си за евентуални нови изстрелвания.

"Южна Корея, САЩ и Япония са в пълна готовност като обменят информация около изстрелването на балистични ракети от страна на Северна Корея", гласи съобщението.

Сеул твърди, че миналия четвъртък Пхенян отново е изстрелял боеприпас към Японско море, като го описва като "малка ракета с малък обсег".

Южна Корея и САЩ следва да започнат ежегодно си съвместно военно учение следващата седмица. Пхенян остро осъжда подобни тренировки, определяйки ги като репетиции за война, и обичайно провежда собствени оръжейни изпитания по време на ученията в знак на протест.

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