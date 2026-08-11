Новината е болезнена за него: Папата след земетресението в Колумбия

Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от земетресението с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, което удари Колумбия в понеделник и отне живота на над 130 души, съобщи италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на информация на Ватикана във вторник. Ден след като мощно земетресение разтърси колумбийската страна. Главата на Римокатолическата църква определя новината за бедствието като болезнена за него.

„Дълбоко натъжен съм да науча болезнената новина за земетресението, което сериозно засегна няколко района на Колумбия, причинявайки смъртни случаи и множество наранявания, както и сериозни материални щети, включително на много църкви", посочва папата. ОЩЕ: Расте броят на загиналите при земетресението в Колумбия (ВИДЕО)

Папата се моли за Колумбия

"Светият отец отправя молитви за вечния покой на починалите и отправя молитвите си към Господа за бързото възстановяване на засегнатите от тази трагедия".

Това се казва в телеграма, изпратена от кардинал държавния секретар Пиетро Паролин до Франсиско Хавиер Мунера Корея, архиепископ на Картахена и председател на Колумбийската епископска конференция.

Междувременно броят на загиналите при днешното земетресение в Колумбия достигна 111, заяви колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля в обръщение към колумбийците, съобщиха агенциите. Той добави, че 87 души са ранени и че десетки сгради са рухнали. ОЩЕ: След мощното земетресение: САЩ дават над 15 млн. долара на Колумбия