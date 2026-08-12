Звездната сватба: Кристиано Роналдо и Джорджина сключиха брак (СНИМКА)

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са сключили граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. 41-годишният футболист и 32-годишната Родригес "вече официално са съпруг и съпруга", се казва в изявление на петкратния носител на „Златната топка“. На церемонията са присъствали петте им деца. Той е поискал изявлението да бъде разпространено, но няма да бъдат предоставяни допълнителни сведения, снимки или видеозаписи.
Единствената официална снимка беше публикувана в профилите на двойката в социалните мрежи. На нея се виждат преплетените им ръце с брачните халки.
Cristiano Ronaldo confirms his Marriage with Georgina Rodríguez in a newly posted IG Story... In the video which seems to be an after party of their wedding ceremony, they seem so happy and got fans in so much awe as they set out to be the newest celebrity couple. 🥰😍 pic.twitter.com/ITL0PgP5YF— Only1Somzy✞ (@Only1Somzy) August 11, 2026
Роналдо и Родригес се сгодиха преди година. Тогава тя съобщи в Instagram, че футболистът ѝ е предложил брак, и публикува снимка на ръцете им, на която се виждаше големият ѝ годежен пръстен. По-късно Роналдо намекна, че сватбата може да се състои след Световното първенство през 2026 г.
Португалският нападател, който е играл за "Манчестър Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус", в момента е футболист на саудитския "Ал Насър". След отпадането на Португалия от световното първенство това лято той потвърди, че шестото му участие на Мондиал е било последното, но не уточни дали ще продължи да играе за националния отбор.