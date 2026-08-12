Стоп на 40% от пропан-бутана в Русия. Украински апокалипсис в Новоросийск, руски удари в Запорожие и Одеса (ВИДЕО)

Поредно голямо предприятие от руската нефтохимична промишленост спря рабора след украинска атака с дронове. Става въпрос за завода "ЗапСибНефтеХим", който е спрял работа за неопределено време след атака с дронове на 10 август, предаде "Ройтерс".

Предприятието в Тоболск, собственост на "Сибур", е затворено за неопределено време след пожар и повреда на газова инсталация. "ЗапСибНефтеХим" преработва 40% от втечнения природен газ и пропан-бутана на Русия и е основният доставчик на полимери в страната. Дневно от завода излизат по 4000 тона пропан-бутан или около 6 000 000 тона годишно - ОЩЕ: Украйна порази втори огромен нефтохимически комплекс на "СИБУР" в рамките на ден (ВИДЕО)

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Войната на дронове и ракети няма край

Междувременно, най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск отново стана обект на украинска въздушна атака. Според местни жители, атаката е продължила часове наред - видеокадри и снимки в Телеграм и социалните мрежи показват какво е станало, кадрите са все едно гледаш "Междузвездни войни", като дори и при Кримския мост руската ПВО усилено е работила - явно по потоци от дронове, насочени към Новоросийск.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ изглежда една от целите е бил зърнопреработвателният елеватор "Новоросийск". Това е голямо съоръжение за обработка на зърно в пристанището на Новоросийск, предназначено за приемане, съхранение и товарене на зърно на морски плавателни съдове за износ. Exilenova+ се позовава на данни от FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА - в района на елеватора е засечен пожар. Само че след няколко часа FIRMS показва много повече пожари:

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко написа в официалния си канал в Телеграм, че отломки от дронове ударили 6 жилищни сгради, търговска сграда и строителна площадка. Щетите се уточняват, както и дали има пострадали - по предварителна информация има. Той каза и, че общественият транспорт в града е спрян, но вече излезе съобщение в канала му в Телеграм, че е пуснат - ОЩЕ: Най-голямото нефтено пристанище на Русия остана без бензин, пускат гориво само за линейки и аварийни служби

Междувременно и в Украйна има руски въздушни удари. Появиха се предупреждения за изстреляни балистични ракети и свръхзвукови "Циркон" към Киев и Киевска област, но веднага след това излезе информация от украинския мониторингов канал "Труха", че данните от радарите засега не се потвърждават. В Запорожие обаче търговски център гори, частна сграда е подпалена и повредена, пожарът обаче е угасен. За момента няма данни за пострадали, а 1200 абонати са без ток, съобщава военновременният ръководител на Запорожка област Иван Федоров в официалния си канал в Телеграм. Видеокадри показват как гори търговски център от веригата "Епицентър".

В Одеса руска въздушна атака нанесе щети на пететажна жилищна сграда - уцелен е апартамент, в който обаче не е имало хора по това време. Засега няма данни за пострадали хора, обяви в официалния си канал в Телеграм Серхий Лисак, ръководител на Одеските гвардейски сили за противовъздушна отбрана - Още: Удар след удар в Русия: Склад на Wildberries, рафинерия, ТЕЦ. Жертви на руски ракети в Запорожие и Киев (ВИДЕО)