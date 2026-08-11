Обявен за изчезнал, намерен блъснат от кола: Митрополит Йосиф пострада в Ню Йорк

83-годишният български православен митрополит на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е открит в болница в Манхатън, два дни след като полицията в Ню Йорк го обяви за изчезнал и отправи апел, съобщава orthochristian.com в информация от вчера. Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф, който ръководи епархията от 1986 г., изчезва в петък сутринта. За последно е видян близо до Уест 42-ра улица и 9-то авеню около 10:00 часа. По-малко от 30 минути по-късно е получено обаждане за пешеходец, блъснат от превозно средство на Уест 47-ма улица и 10-то авеню, и екипът на Спешна помощ откара някого в близка болница. По това време никой не осъзна, че двата инцидента са свързани.

Откриват го по снимка на читател

Това се променя, когато W42ST, местен новинарски канал, получил снимка от читателка на име Дебора Гафани, на която се вижда възрастен мъж, носен на носилка на мястото на сблъсъка. Когато NYPD публикува молбата си за издирване на митрополит Йосиф в събота сутринта, заместник-редакторът на W42ST разпознал мъжа. Изданието е предало снимката и подробностите на полицията, която след това успя да го проследи до болница в Манхатън. По-късно детектив каза пред W42ST, че несъответствие в изписването на фамилното име на митрополит Йосиф е попречило на разследващите да свържат хоспитализирания пациент със сигнала за изчезнало лице по-рано. Той остава под болнично наблюдение. Полицията не е разкрила повече подробности за състоянието му.

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БПЦ мълчи за инцидента , само МВнР даде информация

На страницата на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) няма нито дума за инцидента, макар че става дума за пострадал български митрополит зад граница.

Снимка БГНЕС

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Митрополит Йосиф е настанен в болница след претърпян пътен инцидент в Ню Йорк на 7 август, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР). Митрополитът е контактен и без опасност за живота. Генералното консулство на България в Ню Йорк следи състоянието на Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф, глава на Българската източноправославна епархия на САЩ, Канада и Австралия. Представител на консулството е посетил на 9 август митрополит Йосиф в лечебното заведение, в което е настанен. По информация на медицинския екип той е в стабилно състояние, контактен и без опасност за живота. Митрополит Йосиф остава под лекарско наблюдение. Генералното консулство в Ню Йорк следи състоянието му и е в готовност да окаже при нужда необходимото съдействие.

Кой е дядо Йосиф

Припомняме, че светското име на митрополит Йосиф е Иван Благоев Босаков. Роден е на 06 декември 1942 г. в с. Славовица, Пазарджишко. Основно образование получава в родното си село. През есента на 1956 г. е приет за ученик в Софийската духовна семинария, курсът на която завършва през 1961 г. От септември 1966 г. е студент в Духовната академия „Св. Климент Охридски" в София, която завършва през 1970 г. На 12 април 1970 г. в Троянската св. обител е постриган в монашество с името Йосиф от Ловчанския митрополит Максим (по-късно патриарх Български) под духовното старчество на тогавашния игумен архимандрит Геласий (по-късно Ню-Йоркски митрополит). От 01 април 1983 г. епископ Йосиф е управляващ на българската Акронска епархия за САЩ, а на 17 април 1986 г. е избран за Акронски митрополит. По решение на Св. Синод от 18 декември 1989 г. Акронска и Ню-Йоркска епархии са закрити и е възстановена съществувалата до 1969 г. единна българска Американска и Австралийска епархия. На 19 декември с. г. той е избран за Американски и Австралийски митрополит. По решение на Петия църковно-народен събор, проведен на 17 декември 2001 г. в София, той се титулува Американски, Канадски и Австралийски митрополит. Още: Светият Синод: За християнството съществува едно-единствено понятие за пол