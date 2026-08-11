Самолет за Канада не излетя, дете не искало да седне

Самолет, летящ за Канада, трябваше да остане на пистата, след като 3-годишно дете отказало да закопчае предпазния си колан и никой не можело да го накара.

Така полетът на авиокомпанията Porter Airlines е бил отменен, предава BBC.

Самолетът е трябвало да излети от Виктория към Торонто в Канада, но след като вече се бил насочил към пистата, екипажът решил да се върне към терминала заради нарушената процедура по безопасност.

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Всички пътници пренощували на летището

Данни от ситуацията сочат, че малкото дете стояло право на седалката и отказвало категорично да седне и да закопчае предпазния колан.

Според съобщения на авиокомпанията опитите на родителя на детето и екипажа да обезопасят детето се оказали неуспешни. Заради инцидента самолетът не е успял да излети преди затварянето на пистите в полунощ и пътниците е трябвало да пренощуват на летището.

Мнозина от тях са били серизоно ядосани заради ситуацията.

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Според експерти с решението си екипажът е защитил живота и здравето на пътниците в самолета, тъй като необезопасен пасажер или багаж могат да се превърнат буквално в снаряд при извънредна ситуация като силна турбуленция например. Това важи особено при излитане и кацане на машината.

След инцидента в социалните мрежи се разрази дебат за това колко толерантни трябва да бъдат авиокомпаниите към пътуващите семейства и колко стриктно родителите трябва да прилагат правилата за безопасност.