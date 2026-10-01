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От началото на втория мандат на Тръмп: Над 200 000 визи са анулирани в САЩ

01 октомври 2026, 6:09 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
От началото на втория мандат на Тръмп: Над 200 000 визи са анулирани в САЩ

Държавният департамент на САЩ е анулирал над 250 хил. визи от встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през 2025 г. Това заяви пред Fox News ръководителят на пресслужбата на Държавния департамент Томи Пигът. Още: Съдийски удари по Тръмп и за ограничения в срока на визите за чуждестранни студенти

Исторически момент

"При президента Тръмп и държавния секретар Марко Рубио Държавният департамент анулира над 250 хиляди визи - това е исторически момент, който отразява нашата непоколебима ангажираност към защитата на американския народ", каза той.

Пигът отбеляза, че всяко решение за издаване на виза, взето от американските власти, е решение, "засягащо националната сигурност на страната". Той твърди, че благодарение на непрекъснатите проверки САЩ разкриват в "безпрецедентен мащаб" онези, които извършват престъпления, подкрепят тероризма или злоупотребяват с американската имиграционна система.

"Визата за САЩ е привилегия, а не право, и ако нарушите условията на тази привилегия, ще я загубите", - добави Пигът. На 28 септември Държавният департамент наложи визови ограничения спрямо някои длъжностни лица от Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу, които са заподозрени в участие в корупция и подкрепа на наркотрафика.

Още: САЩ се готвят за най-мащабната отмяна на визи в историята си

 

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Доналд Тръмп визи САЩ виза американска виза
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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