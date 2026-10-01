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Тръмп чака Великобритания да каже защо е освободила заподозрените за терористичния заговор срещу "Феърфорд"

01 октомври 2026, 5:53 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп чака Великобритания да каже защо е освободила заподозрените за терористичния заговор срещу "Феърфорд"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстои по-късно през деня Вашингтон да получи повече информация защо британските власти са освободили под гаранция заподозрените за предполагаемия терористичен заговор срещу базата "Феърфорддона" в Обединеното кралство, използвана от американските сили при ударите по Иран, предаде Ройтерс. В понеделник британските власти обявиха, че петимата заподозрени – всички те граждани на Обединеното кралство на възраст около 25-години – ще бъдат освободени. Още: Анди Бърнам обвини Иран в заговора срещу военната база "Феърфорд"

Изненадващо

Тръмп впоследствие разкритикува това решение и го определи като "изненадващо".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая несъмнено е замесен "чуждестранен субект", но не даде повече подробности.

Британският премиер Анди Бърнам заяви вчера, че има "сериозни индикации" за иранска следа в заговора, но добави, че разследването продължава.

В неделя британските власти реагираха на сигнал за заплаха за сигурността на базата "Феърфорд", подаден от местна жителка, че в района има паркирани съмнителни микробуси, около които се навъртат маскирани мъже с качулки.

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Според Тръмп лицата са били "следени от дълго време". При следствените огледи британските власти иззеха неуточнено количество бензин, но не откриха взривни устройства.

Иран отрече да е земесен по какъвто и да било начин в станалото.

Още: Рубио: В инцидента край британска военна база е замесена чужда държава

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Великобритания САЩ Анди Бърнам RAF Fairford Феърфорд
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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