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За сметка на генералите: Пентагонът обяви създаването на ново военно командване за бойни системи

01 октомври 2026, 6:02 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За сметка на генералите: Пентагонът обяви създаването на ново военно командване за бойни системи

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви големи промени в структурата на американските въоръжени сили. Той направи това в програмна реч, кръстена от него "Обръщение за състоянието на Силите" (State of the Force Address). Реформите предвиждат създаване на ново командване за автономни бойни системи (дронове) и съкращаване на 20% от генералите и адмиралите, предаде Асошиейтед прес.

За сметка на генералите и адмиралите

Пентагонът също така ще постави началото на проект за изучаване на войната на бъдещето, начело на който ще застанат изпълнителният директор на компанията "Спейс Екс" Илон Мъск и бившият председател на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, републиканецът Нют Гингрич. Наред с това Министерството на отбраната ще създаде и Служба по религиозните въпроси и възнамерява да построи първата нова база на САЩ за последните 40 години,  добави Хегсет.

Той каза всичко това в реч пред военнослужещи от морската пехота в базата "Куантико" във Вирджиния – това бе и втората поредна година, в която той произнася своето Обръщение за състоянието на Силите, като названието е очевидно заимствано от ежегодното президентско "Обръщение за състоянието на Съюза". Този път обаче по-особеното бе, че тя бе произнесена в обстановка на продължаваща от седем месеца война срещу Иран, чийто край засега не се вижда, а също и след операцията във Венецуела, при която беше арестуван президентът ѝ Николас Мадуро, както и след като над 200 души бяха ликвидирани при целенасочените удари на Вашингтон срещу предполагаеми наркотрафиканти в Латинска Америка, наред с други международни събития, отбелязва АП.

Речта не е обичайна част от дейността на шефовете на Пентагона. Макар предшествениците на Хегсет също да са се обръщали към войниците и офицерите, те обикновено са го правили в рамките на събития с по-малка публична показност.

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Министърът отново се похвали с изкореняването на по думите му "уоук" (woke) културата от армията – чрез премахването на програмите за многообразие, преразглеждане на състава на бойните части от състава на сухопътните войски, в които има жени, и новата програма за скрининг за "дефицит на тестостерон" на мъжете военнослужещи – а също и чрез атакуване на медиите, отразяващи военните, отбелязва АП.

Четиризвездно дронно командване

Шефът на Пентагона обяви намерението си да създаде командване, което да отговаря за автономните и роботизираните бойни системи (Autonomous Warfare Command, или AutoWarCom), и определи това като "най-стремителната промяна в мирно време, извършвана в съвременната военна история". Начело на новата структура ще застане четиризвезден генерал (в България този чин съответства на армейски генерал – бел. ред.)

Той призна, че "темпото в (съвременната) война се променя по-бързо, отколкото можем да го догоним". Иран масово използва евтини дронове, каквито бяха и тези, които отнеха живота на американски военни по време на вече седеммесечната война. Хегсет изтъкна успехите на Украйна като пионер в използването на дронове срещу руските сили – нещо, което американските сили изучават от първа ръка.

"Украинският урок не се изразява в това, че един вид дронове печели войни, а по-скоро в това, че е нужно целенасочено изграждане на система, която да позволява възможно най-бързо адаптиране към промените", каза министърът. 

Хегсет повтори твърденията, че САЩ са унищожили иранския флот, бойна авиация и системи за отбрана, а също и иранското ръководство и промишлена база, въпреки че Техеран продължава да атакува с ракети и дронове американски и съюзнически цели в региона, а също и корабоплаването в Ормузкия проток.

Съкращаване на генералите

Хегсет заяви, че е наредил да бъде удвоено нареденото от него през пролетта на миналата година намаляване с 10% на близо 800-те генералски позиции в състава на въоръжените сили, и съкращенията да достигнат 20%, като процесът се предвижда да бъде завършен до 1 януари 2027 г.

"Наричам това носене на отговорност и отдавна закъсняло действие", каза той.

Съкращенията в генералитета срещат критики, като някои членове на Конгреса, като сенатор Марк Кели, демократ от Аризона, директно я определиха като "чистка", която ще нанесе трайни поражения върху висшия команден състав на въоръжените сили за години напред.

Сен. Майк Раундс, републиканец от Южна Дакота и член на Комисията по въоръжените сили на Сената, призова министъра да аргументира по-добре решението си.

Войната на бъдещето

С поглед към въвеждането на иновации във въоръжените и внедряването на следващото поколение оръжейни системи, Хегсет обяви проект за изучаване на войната на бъдещето, който ще се оглавява от Мъск, Гингрич и Палмър Лъки, съосновател на "Андурил Индъстрис" (Anduril Industries).

Министърът каза, че работата на екипа ще се фокусира върху "откриването, разработването и внедряването на оръжията и системите, от които нашите деца и внуци ще се нуждаят в своя живот". Той посочи, че е нужно САЩ да имат решаващо превъзходство на "всяко бъдещо бойно поле, от под земята до Луната".

Този месец Вашингтон потвърди за пръв път разполагането на оръжие в Космоса, сензационно разкритие предвид протестите на страни като Русия. Новината може да означава военизиране на космическото пространство, което отдавна е договорено да бъде използвано само за мирни нужди, като това е залегнало в международни договори.

Нова база и религиозна служба

Сред плановете на Хегсет е и построяването на нова военна база. За целта той покани всички 50 щата на САЩ да се включат в надпреварата за възможността да приемат на своя територия между 15 000 и 25 000 военнослужещи. Министърът обяви и планове за в бъдеще всяка американска военна база да стане енергийно независима.

По отношение на новата Служба по религиозните въпроси Хегсет каза, че религиозното обгрижване във въоръжените сили дълги години е било занемарено и бюрократизирано. "Деветдесет и пет процента от нашите военнослужещи признават всемогъщия Бог. В тази връзка нашето Министерство признава свещения си дълг – да осигури първокласна религиозна подкрепа на нашите бойци, където и да бъдат изпратени", посочи Хегсет и уточни, че новата служба ще бъде подчинена лично на министъра, за да се намали бюрокрацията. 

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Пентагона генерали Пийт Хегсет адмирали
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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