Axios със силно твърдение: Рубио "гони" Абас Арагчи от САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, след като преговорите са стигнали до задънена улица, разкри Axios, цитирайки източник, запознат със ситуацията. Сред тези, от които е било поискано да напуснат страната, е бил и иранският външен министър Абас Арагчи, се посочва в статията. Още: Иран: Предложихме мирен план на САЩ, никога не сме били близо до разработване на ядрено оръжие (ВИДЕО)

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"Държавният секретар Рубио експулсира иранската делегация, която прекалено дълго се е задържала в САЩ. Общото събрание на ООН приключи, затова беше време да си тръгнат", заяви пред Axios пожелал анонимност американски служител.

В Белия дом смятаха, че в течение на понеделник преговарящите страните постигнат напредък в преговорите, но към края на деня стана ясно, че те са стигнали до задънена улица.

Вечерта на същия ден мисията на САЩ към ООН, по заповед на Рубио, съобщи на иранската мисия, че делегацията на Арагчи трябва "незабавно" да напусне Ню Йорк, съобщиха източници, цитирани от Axios.

Ден по-рано Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически пробив в отношенията между САЩ и Иран не са довели до съществени резултати: никоя от страните не желае да прави отстъпки.

"Преговорите са в задънена улица. Иранците изискват нещо, на което САЩ не могат да се съгласят, а американската страна смята, че има преимущество и затова не вижда необходимост от компромис", заяви един от източниците на Axios.

Ще се случи нещо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в най-близко бъдеще с Иран ще се случи "нещо".

На 28 септември Тръмп заяви, че постоянно обмисля възможността за възобновяване на ударите срещу Иран. Той също така не изключи, че САЩ могат да нанесат удари срещу Иран преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Тръмп в лични разговори със свои сътрудници е допуснал възобновяване на бомбардировките след ноемврийските избори за Конгреса, писа на 26 септември "Уолстрийт джърнъл".

Преди това, на 22 септември, самият президент по време на изказване пред Общото събрание на ООН заяви, че САЩ ще сключат споразумение с Иран след изборите.

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