От шофьор на автобус до диктатор: Кой е Николас Мадуро (ВИДЕО)

Беше като да гледаш телевизия. В стая със завеси в Мар-а-Лаго около екрани, подредени за негово удоволствие – включително, според снимки, публикувани от Белия дом, пряко предаване на съобщения от социалните медии на X – президентът Доналд Тръмп гледаше и слушаше, докато висококвалифицирани американски войници от Делта Форс нахлуваха в дома на Николас Мадуро в Каракас, където венецуелският лидер спеше заедно със съпругата си, пише в обстоен материал CNN. Мадуро беше бързо арестуван, докато се опитваше да избяга в своята подсилена със стомана стая.

Кой е Николас Мадуро?

🚨 Who was Maduro?



We’ve put together TOP 9 facts about a bus driver who made it all the way to the dictator’s chair — and decided that was the final stop:



1️⃣ A former bus driver in the Caracas metro and a hardcore union activist



The image of a “man of the people” worked for… pic.twitter.com/XESAmaSflb — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

Събрахме ТОП 9 факта за шофьор на автобус, който стигна чак до стола на диктатора — и реши, че това е крайната спирка. Още: Операцията отвътре: Как войната във Венецуела доведе до спад на петрола

Бивш шофьор на автобус в метрото в Каракас и заклет синдикален активист

Образът на „човек от народа“ работеше за пропаганда години наред - докато страната не се срина до бедност.

Манипулирани избори

Мадуро стана президент след смъртта на Уго Чавес през 2013 г. Той спечели с минимална разлика. След това дойдоха избори, белязани от измами и груба сила. Още: Тръмп се закани "да оправи положението" във Венецуела (ВИДЕО+СНИМКА)

Страна с най-големите петролни запаси в света се срина под негово ръководство

Хиперинфлация, недостиг на храна и лекарства, икономическа разруха. Повече от седем милиона души избягаха от страната - мащаб, сравним с масовите изселвания по време на война.

САЩ го обвиняват в трафик на наркотици

Това е свързано с така наречения „Картел на слънцата“ – мрежа от военни офицери и чиновници. В продължение на години се предлагаха многомилионни награди за информация за Мадуро и неговия вътрешен кръг. Още: Тръмп заплаши временния президент на Венецуела: Може да й се случи нещо още по-лошо отколкото на Мадуро

Почитател на мистицизма, който е „общувал“ с духа на Чавес

Мадуро публично твърди, че духът на Чавес му се е явил под формата на птица.

Съпругата на Мадуро е ключова фигура в режима

Силия Флорес не е просто първа дама, а истински влиятелен човек. Тя се смята за един от архитектите на репресиите. Двойката няма общи деца.

Той остана на власт чрез страх, а не чрез подкрепа

Армията, службите за сигурност, съдилищата и насилственото потушаване на протестите бяха истинските стълбове на Мадуро.

Опита се да се "прави" на Тръмп

Разговори за „диалог“ и фалшиви срещи на върха - класическата рутина „нека уредим това добре“.

Съюзници с Путин и Лукашенко

Петрол в замяна на ласкателства, оръжия и антизападни мантри.

Краят беше предвидим: много думи, много песни - и много твърдо кацане. История за това как един автобус може да стигне твърде далеч.