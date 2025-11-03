Отговорният министър опроверга Тръмп за ядрените тестове, Китай отхвърли обвиненията на републиканеца

Китай обяви на 3 ноември, че не провежда никакви ядрени опити. Това е отговор на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Пекин и Москва извършват подобни тестове, но не говорят за тях. "Китай винаги се е придържал към мирен път на развитие, води политика да не извършва първи ядрен удар, придържа се към към ядрена стратегия, основана на самоотбрана, и спазва ангажимента си да спре ядрените опити", заяви на пресконференция говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин, цитирана от БТА.

Какво каза Тръмп?

В интервю за предаването „60 Minutes“ на CBS, което беше записано миналия петък и излъчено в неделя, 2 ноември, Тръмп повтори позицията си за възобновяване на ядрените опити в САЩ в бъдеще. Тя е вследствие на руските тестове на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник", която може да носи ядрена бойна глава, както и на торпедото с ядрен двигател "Посейдон": Пропаганда ли са новите ядрени оръжия на Русия? Руслан Трад в Студио Actualno (ВИДЕО).

"Казвам, че ще тестваме ядрени оръжия, както правят другите страни, да", отговори Тръмп на въпроса на Нора О'Донъл от CBS дали планира САЩ да взривят ядрено оръжие за първи път от повече от 30 години. "Русия тества, Китай тества, но те не говорят за това, те не ви казват за това", добави президентът на САЩ.

Русия и Китай не са провеждали такива тестове съответно от 1990 и 1996 г., съобщава BBC. Според Кремъл последните опити, свързани с "Буревестник" и "Посейдон", не са били ядрени. След тях обаче Тръмп нареди на Пентагона да възобнови ядрените изпитания, каквито Щатите не са правили от 1992 г. Има обаче предизвикателства: Какво може да спре САЩ да възобновят ядрените тестове?

Министерство в САЩ опроверга самия Тръмп

Всъщност Пентагонът не може да стори нищо по въпроса - подобни тестове са под шапката на Министерството на енергетиката. А САЩ не планират да провеждат ядрени експлозии, заяви ресорният министър Крис Райт, успокоявайки световните опасения, след като Тръмп отправи разпореждания към военните.

"Това не са ядрени експлозии", уточни Райт пред Fox News в неделя. "Това са т.нар. некритични експлозии".

"Не искам да сме единствената страна, която не провежда тестове", каза Тръмп, добавяйки Северна Корея и Пакистан към списъка на държавите, които според него правят изпитания на арсеналите си.

В отговор говорителката на китайското външно министерство добави, че се надява САЩ да „предприемат конкретни действия за защита на международния режим за ядрено разоръжаване и неразпространение и за поддържане на глобалния стратегически баланс и стабилност“.

