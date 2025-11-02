Какво може да спре САЩ да възобновят ядрените тестове?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да възобнови незабавно ядрените опити - в отговор на руските тестове на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и ядреното торпедо "Посейдон". Тази стъпка може да наруши глобално табу, което е факт от три десетилетия. Вече има тревога и объркване сред експертите, които считат, че физическите опити са остарели и само ще ускорят надпреварата във въоръжаването.

Решението на Тръмп обаче се основава на аргумент, който е често срещан в неговата администрация - че изпитанията са необходими, за да се противодейства на нарастващата заплаха от страни като Русия, Китай и Северна Корея, които през последните години модернизираха ядрените си програми.

"Няма да ни сплашат автократите в Пекин, Москва и Пхенян"

Застъпниците на възобновяването на изпитанията твърдят, че САЩ трябва да бъдат подготвени, за да могат да реагират, ако противниците им започнат тестове, пише The Washington Post.

"Ние стоим на едно място със същия ядрен арсенал, който имахме преди 50 години. Трябва да покажем, че няма да се оставим да ни сплашат автократите в Пекин, Москва и Пхенян", казва Робърт Питърс, изследовател в областта на ядрените оръжия в консервативната Heritage Foundation.

Снимка: Getty Images

Въпреки че Тръмп заяви, че е наредил на военното министерство да възобнови тестовете, в действителност отговорността ще бъде поета от Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA) към Министерството на енергетиката, а не от Пентагона. NNSA управлява тестовия полигон в Невада, на около 105 километра северозападно от Лас Вегас, където САЩ за последен път проведоха ядрен взрив под планината Рейниър през септември 1992 г.

Тестовете бяха преустановени по времето на Джордж Х. У. Буш, а след това забранени с Договора за всеобща забрана на ядрените опити от 1996 г., който забранява всички ядрени експлозии. Съединените щати не са ратифицирали договора, а Русия оттегли ратификацията си през 2023 г.

Време и пари: основните проблеми при възобновяването на ядрените тестове от САЩ

Бивши служители на тестовите полигони отбелязват, че връщането към тестовете ще бъде скъпо и технически сложно, тъй като опитът в провеждането на такава работа е загубен. Съвременните ядрени изследвания разчитат на компютърно моделиране и тестове, които не водят до експлозии.

Бившият федерален служител Пол Дикман, който е участвал в ядрени опити, отбелязва, че основното предизвикателство при възобновяването на програмата е персоналът. Той обяснява, че специалистите, които са провеждали опитите, не са били теоретици, а инженери с реален опит. Сега практически не са останали такива хора.

Инфраструктурата на тестовия полигон също се нуждае от възстановяване. Според очевидци, цитирани от The Washington Post, сондажното оборудване е превърнато в „ръждясала яма“. Освен това много служители на NNSA са били съкратени в рамките на инициативата на Илон Мъск за орязване на федералните разходи или са аут временно поради настоящото спиране на работата на правителството. „Това са хората, които произвеждат оръжия, обогатяват материали, тестват запаси“, казва конгресменката от Невада Дина Тайтъс, която планира да внесе законопроект за забрана на финансирането на нови тестове.

Снимка: Getty Images

Освен това има съобщения, че възобновяването на тестовете ще отнеме години. Други твърдят, че един прост тест може да бъде проведен за шест месеца. Дори такова изпитание би струвало обаче приблизително 100 милиона долара.

Питърс също счита, че няколко години чакане е „неприемливо“. Следователно Тръмп може да реши да проведе надземен тест, въпреки че САЩ не са провеждали атмосферни ядрени изпитания от 1962 г. Те бяха забранени с Договора за частична забрана на ядрените опити от 1963 г., който забранява и подводните и космическите тестове.

Кога за последен път са провеждани ядрени опити?

Медийни съобщения сочат, че последният ядрен опит на Русия е бил през 1990 г., а на Китай – през 1996 г. През 21-ви век Северна Корея остава единствената страна, която е провела ядрени експлозии – последният път беше през 2017 г.

Що се отнася до тестовете на "Буревестник" и "Посейдон", Кремъл обяви, че те не са били ядрени.

По време на първия мандат на Тръмп официални лица вече обсъждаха възможността за провеждане на опити, твърдейки, че Русия вероятно провежда тайни изпитания с оръжия с ниска мощност. Експертите по неразпространение обаче са предпазливи по отношение на тези твърдения и се позовават на липсата на доказателства. Освен това САЩ също провеждат експлозии, които се спират, преди плутоният да достигне критична маса.

Някои експерти смятат, че решението на Тръмп може да е в отговор на съобщенията, че Русия разработва ядрени ракети и торпеда с ядрено задвижване, способни да се движат с висока скорост и уж с почти неограничен обсег.

Бивши служители допълват, че възобновяването на тестовете няма да е от полза за САЩ, а напротив - ще елиминира едно от основните им предимства: от над 2000 ядрени експлозии в световен мащаб приблизително половината са били проведени от САЩ.

