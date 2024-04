Отново опасност при полет с Boeing: Падна част от двигателя (ВИДЕО)

В записаното аудио от контрола на въздушното движение един от пилотите казва, че „няколко пътници и стюардеси са чули нещо силно да удря крилото“.

В изявление за CNN от Southwest казват, че пътниците ще летят с друг самолет до Хюстън и ще закъснеят с приблизително три часа. „Извиняваме се за неудобството за забавянето, но приоритет е крайната безопасност за нашите клиенти и служители“, се казва в изявлението. Southwest информират, че няма съобщения за ранени. Екипът за поддръжка ще прегледа самолета, който излита в 7:49 ч. местно време и се връща в 8:15 ч. Полетът достига височина от около 10 000 фута.

Още: Изпълнителният директор на Boeing се оттегля след скандалите със 737 MAX

Самолетът е счетен за годен за полет през май 2015г., според записите на ФАА. Boeing отказва коментар и насочва CNN към Southwest за информация относно операциите на самолетите.

Това е последният от поредицата от проблеми, които се случват със самолетите на Boeing в редица авиокомпании. В началото на тази година по време на полет на Alaska Airlines във въздуха се откърти една от аварийните врати.

A Southwest flight bound for Houston this morning lost its engine cover and struck the wing during the takeoff



The plane returned immediately and safely to Denver



The aircraft was a Boeing 737-800pic.twitter.com/fbxrBIDqtb