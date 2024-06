Пентагонът: Войници от Северна Корея може да станат пушечно месо за Путин

Преди седмица руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун подписаха споразумение за стратегическа отбрана между Москва и Пхенян. Като част от съюза севернокорейските военни обявиха, че тяхно инженерно подразделение ще се присъедини към руските сили на терен в Донецка област още следващия месец.

"Мисля, че ако бях на мястото на ръководството на севернокорейския военен персонал, щях да поставя под въпрос избора си за изпращане на моите сили да бъдат пушечно месо в незаконна война срещу Украйна", каза Райдър.

Той заяви, че ускоряването на военното сътрудничество между Северна Корея и Русия, включително възможното разполагане на севернокорейски войски в Украйна, е "нещо, което трябва да се следи".

В споразумението между Ким и Путин се заявява, че "в случай че някоя от двете страни бъде поставена в състояние на война от въоръжено нахлуване на отделна държава или няколко държави, другата страна незабавно ще окаже военна и друга помощ с всички средства, с които разполага".

Снимка: Kremlin.ru

Северна Корея се превърна във водещ доставчик на оръжия за Русия във времената на западни санкции. Вътрешни руски търговски данни, получени от The Washington Post, показват, че Русия може да е получила 1,6 милиона артилерийски снаряда от Пхенян в рамките на шест месеца.

Междувременно CNN цитира източници от Белия дом, според които САЩ планират да разрешат на свои военни изпълнители да бъдат разположени в Украйна.

Това ще позволи на Пентагона да подписва договори с компании за обслужване на военно оборудване директно на украинска територия, което ще ускори процеса на ремонт на американските оръжия, които сега трябва да бъдат изнасяни в Румъния, Полша или други страни от НАТО.

