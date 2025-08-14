Войната в Украйна:

Катастрофа с жертва между две села в Пазарджишко

14 август 2025, 09:32 часа 421 прочитания 0 коментара
Катастрофа с жертва между две села в Пазарджишко

Един човек е загинал при катастрофа на пътя между селата Звъничево и Ковачево, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По първоначална информация пътният инцидент е между два автомобила. Все още няма информация за самоличността на починалия. На място се извършва оглед от екипи от Районното управление в Пазарджик.

Докато трае огледът, пътят между двете села е затворен. Осигурен е обходен маршрут по общински път Злокучене – Ковачево – Звъничево и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Спасиана Кирилова
