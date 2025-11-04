Почина бивш вицепрезидент на САЩ (СНИМКА)

Почина Дик Чейни - един от най-влиятелните и поляризиращи вицепрезиденти в историята на САЩ и водещ защитник на инвазията в Ирак. Той си е отишъл на 84-годишна възраст. Чейни е починал в понеделник вечерта поради усложнения от пневмония и сърдечно-съдови заболявания, според изявление на семейството му.

"В продължение на десетилетия Дик Чейни служи на нашата нация, включително като началник на кабинета на Белия дом, конгресмен от Уайоминг, министър на отбраната и вицепрезидент на Съединените щати", се казва в изявлението.

BREAKING: Dick Cheney, one of the most powerful vice presidents in United States history and a chief architect of the war in Iraq after the 9/11 terrorist attacks, has died. He was 84. https://t.co/XNhBHp8kkZ pic.twitter.com/sI8uL6tSl8 — USA TODAY (@USATODAY) November 4, 2025

"Дик Чейни беше велик и добър човек, който научи децата и внуците си да обичат страната си и да живеят живот на смелост, чест, любов и доброта. Благодарни сме безкрайно за всичко, което той направи за страната ни. И сме безкрайно благословени, че сме обичали и сме били обичани от този благороден гигант", заявяват още от семейството му.