Почина бивш вицепрезидент на САЩ (СНИМКА)

04 ноември 2025, 14:19 часа 252 прочитания 0 коментара
Почина Дик Чейни - един от най-влиятелните и поляризиращи вицепрезиденти в историята на САЩ и водещ защитник на инвазията в Ирак. Той си е отишъл на 84-годишна възраст. Чейни е починал в понеделник вечерта поради усложнения от пневмония и сърдечно-съдови заболявания, според изявление на семейството му.

"В продължение на десетилетия Дик Чейни служи на нашата нация, включително като началник на кабинета на Белия дом, конгресмен от Уайоминг, министър на отбраната и вицепрезидент на Съединените щати", се казва в изявлението.

"Дик Чейни беше велик и добър човек, който научи децата и внуците си да обичат страната си и да живеят живот на смелост, чест, любов и доброта. Благодарни сме безкрайно за всичко, което той направи за страната ни. И сме безкрайно благословени, че сме обичали и сме били обичани от този благороден гигант", заявяват още от семейството му.

Виолета Иванова
