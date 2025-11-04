САЩ се притесняват: Възможен е критичен недостиг на изтребители

Американските военновъздушни сили може скоро да се сблъскат с остър недостиг на бойни изтребители, сочи доклад на Конгреса за 10-годишните нужди на въздушния флот, цитиран от няколко специализирани издания. Планът на ВВС на САЩ за увеличаване на парка от изтребители може да изисква допълнително финансиране от Конгреса. През март командирът на резерва на ВВС на САЩ предупреди, че недофинансирането и застаряващият самолетен парк подкопават бойната готовност. По думите му ограничените ресурси затрудняват бързата реакция при кризи в страната и зад граница.

Самолетният парк на ВВС, оценяван на около 5000 машини, е най-малкият в 78-годишната история на американската авиация.

Терминът "готови за бой" се отнася за изтребители, включени в ескадрили, които са напълно екипирани и подготвени за оперативни мисии. В тази категория не попадат бомбардировачи, танкери, транспортни и учебни самолети. Още: Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна

Според 10-годишния план за структурата на изтребителните сили, представен на Конгреса, Военновъздушните сили се нуждаят от общо 1558 готови за бой изтребителя – близо 300 повече от предвидените 1271 през фискалната 2026 г., за да изпълнят Временните стратегически насоки за национална отбрана на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Докладът не включва конкретно искане за финансиране, но посочва необходимостта от ускоряване на доставките на нови самолети. В същото време се предупреждава, че конкуриращите се приоритети за модернизация могат да ограничат бюджета.

За да поддържат възпиращия си потенциал, САЩ инвестират в изтребители от следващо поколение (програмата NGAD), както и в модернизация на съществуващите F-35 и F-15, заяви началникът на щаба на ВВС генерал Дейвид Алвин по време на изслушване пред Комисията по въоръжените сили на Сената.

Официални данни не се разкриват, а наличните източници си противоречат. По данни на Defense Daily, цитирайки Института за аерокосмически изследвания "Мичъл", американските ВВС разполагат с над 2000 изтребителя – предимно F-16 на Lockheed Martin – от които не повече от 750 са в бойна готовност. Още: Испания не иска изтребителите F-35 и се насочва към европейски варианти

Според „Индекса на военната мощ на САЩ“ за 2024 г. на фондация „Херитидж“, към края на фискалната 2023 г. американските ВВС са имали 1432 активни изтребителя, от които 886 са готови за бой. Експерти предупреждават, че застаряващият парк и намаляващата му ефективност създават криза в готовността и способностите.

Китай и Русия настигат

По данни на „Световните военновъздушни сили 2025“, публикувани от FlightGlobal, китайските ВВС и флотът разполагат с 1433 бойни самолета, плюс 150 бомбардировача H-6. Китай вече използва поне 19 стелт изтребителя J-20 от пето поколение.

Русия поддържа над 1000 бойни самолета, сред които 384 изтребителя Су-27/30/35, 236 МиГ-29/35 и 269 тактически бомбардировача Су-24. Освен това Москва разполага с 57 Ту-22М, 47 Ту-95 и 15 стратегически бомбардировача Ту-160 - не бива обаче да се забравя какви страшни поражения на руската военна стратегическа авиация нанесе украинската операция "Паяжина". Още: Испания се отказа от американските изтребители F-35

Според Breaking Defense, в 10-годишния план на ВВС се подчертава фокусът върху модернизацията на флота от изтребители от пето поколение, развитието на възможности за "прецизна война" и придобиването на нови, усъвършенствани самолети, пише Newsweek.

На 26 юни Пентагонът обяви, че усилията на ВВС включват разработката на изтребителя от следващо поколение NGAD (който ще замени F-22 Raptor), модернизация на F-35 Lightning II и F-15 Eagle, както и обновяване на бомбардировачите B-52 Stratofortress.

Вицепрезидентът на Boeing по изтребителните самолети Марк Сиърс заяви пред Breaking Defense: "Увеличаваме производството, за да отговорим на очакваното търсене, и планираме да го удвоим до 24 самолета годишно в следващите години".

За да постигнат краткосрочните цели, ВВС трябва да увеличат производството на F-15EX и F-35A чрез максимално използване на съществуващите производствени линии. Още: Сценарий на война Москва-НАТО: Предимствата и слабостите на Европа при руска инвазия

Автор: Амира Ел-Феки за Newsweek

Превод: Ганчо Каменарски