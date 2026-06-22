Подкрепян от САЩ десен кандидат спечели президентските избори в Колумбия

Подкрепяният от САЩ десен кандидат Абелардо де ла Есприеля, спечели на косъм втория тур на президентските избори в Колумбия, като изтласка страната силно надясно с обещанието да се справи с въоръжените групировки, свързани с наркотрафика. След обработване на резултатите от повече от 99% от секции бизнесменът и политически новак събира 49,65% от гласовете, според предварителните резултати. Неговият ляв съперник Иван Сепеда получава 48,70% и вече не може да навакса разликата.

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Около 41 милиона избиратели бяха призовани да гласуват в този решаващ вот на фона на възобновяващо се насилие от страна на въоръжени групировки.

Милионерът Абелардо де ла Есприела, 47-годишен политически новак, подкрепян от американския президент Доналд Тръмп, се представя като "аутсайдер" и патриот. Наричан "Тигъра", той постигна бърз възход с остри изказвания срещу въоръжените групи и левицата, която за първи път е на власт с президента Густаво Петро.

Облечен с фланелка на колумбийския национален отбор по футбол, адвокатът гласува вчера в Баранкиля, заобиколен от стотици привърженици, които скандираха "Петро, вън!", съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

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Срещу него стои 63-годишният сенатор Иван Сепеда, който се възползва от популярността на своя съюзник Густаво Петро, особено сред по-бедните слоеве, благодарни за намаляването на бедността и по-високите заплати в една от страните с най-високо неравенство в света. Философ и защитник на човешките права, Сепеда дълго време беше смятан за фаворит, но беше изпреварен от кандидата на твърдата десница още на първия тур.

Докато гласуваше в училище в популярен квартал на Богота, той обеща, че ще управлява "за цялата страна".

Президентските избори се провеждат в напрегнат контекст. Колумбия преживява невиждана от десет години вълна от насилие, въпреки подписаното през 2016 г. мирно споразумение с ФАРК — с убити или заплашвани обществени лидери, бомбени атаки срещу цивилни и дори убит кандидат за президент.