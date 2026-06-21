Колумбия избира президент на балотаж

Колумбийците избират нов президент на балотаж в неделя, съобщава АФП. Плановете на водещия кандидат за край на мирните преговори и военна офанзива срещу възраждащите се въоръжени групировки разделят избирателите. В навечерието на гласуването, крайнодесният Абелардо де ла Есприела има леко предимство в анкетите пред левия си съперник. Oще: Венецуела и Колумбия обявиха военно сътрудничество за борба с мафията и бандите

Гласуването

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На първия тур Де ла Есприела спечели 44% от гласовете срещу най-близкия си съперник, левия Иван Сепеда, който събра 41%. Де ла Есприела обеща големи бюджети за отбрана и иска да поправи отношенията си с Вашингтон, който е предоставял на колумбийската армия помощ на стойност милиарди долари в продължение на десетилетия.

Но източници във военните са казали пред AFP, че въоръжените сили, подобно на населението, са разделени по отношение на плановете на Де ла Есприела.

Един военен източник е казал пред AFP, че по-младите редици предпочитат да продължат мирните преговори, започнати при сегашното ляво правителство и подкрепени от Сепеда, докато по-старата гвардия би подкрепила битка до смърт.

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