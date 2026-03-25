"Това е само началото": САЩ готвят широка военна кампания в Латинска Америка

Докато администрацията на Доналд Тръмп продължава да бомбардира Иран, високопоставен служител от Пентагона разкри, че войните на САЩ в Западното полукълбо също се разширяват. Той представи инициатива, наречена операция "Тотално унищожение". Атаките срещу латиноамериканските наркокартели са „само началото“, заяви миналата седмица пред членовете на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ) Джоузеф Хумайър. Той е изпълняващ длъжността помощник-секретар по въпросите на отбраната на родината и сигурността в Америка.

Хумайър посочи, че на хоризонта се очертават още много удари в Латинска Америка. Коментарите дойдоха ден след като президентът на САЩ отново намекна за анексиране на Куба. „Вярвам, че ще имам честта – честта да завзема Куба“, заяви Тръмп миналата седмица. „Дали ще я освободя, дали ще я завзема, мисля, че мога да правя с нея каквото си поискам": Куба се готви за война със САЩ (ВИДЕО).

"Тотално унищожение": Операцията на САЩ и Еквадор, засегната е и Колумбия

Джоузеф Хумайър обяви, че Министерството на отбраната подкрепя „двустранни кинетични действия срещу цели на картели по границата между Колумбия и Еквадор“ – термин, използван от Пентагона за ударите от 3 март срещу неназовани „определени терористични организации“.

„Съвместната операция, наречена Операция „Тотално унищожение“, е началото на военна офанзива на Еквадор срещу транснационални престъпни организации с подкрепата на САЩ“, каза той: Решителни действия: САЩ и Еквадор с общ удар срещу наркокартелите (ВИДЕО).

Операцията на САЩ и Еквадор вече се е разпростряла и в Колумбия, след като на 3 март ферма беше бомбардирана или засегната от „рикошет“, в резултат на което в граничен район на страната остана да лежи невзривена бомба с тегло около 230 кг. Еквадорското министерство на отбраната потвърди, че бомбата е паднала в Колумбия.

Америка предоставяше на Еквадор „възможности, които иначе те не биха имали“. Оттогава САЩ са извършили поне още един удар съвместно с Еквадор. „Да, както каза американският президент, ние бомбардираме наркотерористите и на сушата“, написа на 6 март в X военният министър Пийт Хегсет, обявявайки новия удар.

Няколко дни по-късно, в доклад за военните правомощия, с който се обявява включването на въоръжените сили на САЩ във „военни действия“ в южноамериканската страна, Белият дом информира Конгреса за „военни действия, предприети на 6 март 2026 г. срещу обекти на наркотерористи, свързани с определена терористична организация“.

Продължение на "Южно копие"

Атаките в Еквадор също са част от и разширение на операция „Южно копие“ - кампанията на американските въоръжени сили за удари по лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан. САЩ са провели 46 атаки от септември 2025 г. насам, унищожавайки 48 плавателни съда и убивайки почти 160 цивилни. Последният удар - на 19 март в Тихия океан - уби още двама души и остави един оцелял.

Администрацията на Тръмп твърди, че жертвите са членове на поне един от 24-те или повече картели и престъпни банди, с които казва, че води война. Белият дом обаче отказва да назове кои са тези организации.

„Настоящата администрация едва ли спазва на думи конституционното или международното право, регулиращо употребата на сила. Но тези правила съществуват с причина. Да се втурваш към война по прищявка на един човек, е точно обратното на това, което изисква Конституцията", смята Ребека Ингбър - бивш юрист в Държавния департамент и понастоящем професор по право в Ню Йорк, цитирана от The Intercept.

Генерал Франсис Донован, командир на Южния команден център (SOUTHCOM), заяви пред законодателите в САЩ миналата седмица, че „ударите по лодки не са решението“, но намекна за още по-мащабна кампания.

„Това, към което се стремим в момента, може да е разширение на „Южно копие“, но всъщност е процес на кампания срещу картелите, който създава тотално системно напрежение в цялата тази мрежа“, каза той пред членовете на Комисията по въоръжените сили в Сената (горната камара). „Смятам, че тези кинетични удари са само една малка част от това".

Хумайър не можа да посочи колко наземни удара се провеждат в почти 20 държави от Латинска Америка и Карибския басейн. „Нямам точна цифра“, отговори той на зададен му въпрос. Но когато конгресменът демократ Адам Смит, заместник-председател на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, го попита дали Министерството на отбраната „ще премине към много повече наземни удари“, Хумайър отговори с "да". От кабинета на Пийт Хегсет засега няма допълнителни уточнения.

Джоузеф Хумайър заяви, че кампанията на САЩ и Еквадор „задава темпото на регионалните операции, насочени към възпиране, срещу инфраструктурата на картелите в цяла Латинска Америка и Карибите“. Думата „възпиране“ стана доста популярна за Пентагона - с нея военните описват смъртоносни удари, в контраст с предишните усилия на американското правителство да мобилизира икономически, дипломатически и военни средства, за да убеди противниците да се откажат от конкретен курс на действие. „Възпирането има сигнализиращ ефект върху наркотерористите и повишава рисковете, свързани с техните действия“, каза Хумайър.

Той заяви, че освен с Еквадор, САЩ са сключили споразумения със 17 партньорски държави от Западното полукълбо в рамките на така наречената „Коалиция на Америките срещу картелите“. Тази международна организация, официално обявена от Тръмп по време на срещата на върха „Щитът на Америките“ по-рано този месец, ще се фокусира върху „двустранни и многостранни операции срещу картели и терористични организации“.

САЩ ще преследват колумбийския президент?

Служителят посочи, че САЩ са използвали дипломацията на оръжието във Венецуела, за да окажат натиск върху Куба и да подпомогнат „постигането на съгласие от страна на Никарагуа“, както и „да насочат Карибския басейн в посока, благоприятна за интересите на САЩ“.

Официални изтичания на информация за потенциалното повдигане на обвинение от САЩ срещу президента на Колумбия Густаво Петро за наркотрафик – официалната причина за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро - сочат, че Щатите може да използват именно тази тактика като лост или евентуален претекст за военни действия. Петро отрича връзки с наркотрафиканти.