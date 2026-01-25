Подробности за убийството в Минеаполис: Имиграционните застреляли медик с телефон, а не с пистолет (СНИМКИ+ВИДЕО)

Агенти на американската имиграционна служба (ICE) застреляха мъж в Минеаполис - там, където напрежението заради действията на имиграционните от началото на 2026 година е най-високо. Това е станало, след като и на 24 януари имаше масови протести с искане имиграционните да се махат от града.

Медикът държал телефон, а не пистолет

Според информация в The New York Times, мъжът е бил медицински работник. Медикът е държал телефон, а не пистолет, според видеозапис от момента на убийството и показания на очевидци (ВИДЕО, 18+ - може да се види само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си). Преди убийството мъжът се е опитал да помогне на жена да се изправи, след като агент на ICE я е бутнал на земята, според свидетел.

Another angle showing the ICE shooting incident in Minneapolis. pic.twitter.com/Sh26CvrpUa — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Според други американски медии, мъжът, убит от агенти на ICE в Минеаполис, е 37-годишният здравен работник Алекс Джефри Прати. Според журналисти той е бил гражданин на САЩ без криминално досие.

Министерството на вътрешната сигурност заяви, че жертвата се е приближила до служителите на ICE с 9-милиметров полуавтоматичен пистолет. "Служителите са се опитали да обезоръжат заподозрения, но въоръженият заподозрян е оказал яростна съпротива", се казва в изявлението.

Това се случва по-малко от три седмици след като агенти на ICE в Минеаполис застреляха 37-годишната Рене Гуд - човек, който на доброволни начала е наблюдвал и правил оценки за гражданска организация как работят агентите.

"Току-що говорих с Белия дом след поредната ужасяваща стрелба от федерални агенти тази сутрин. Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Изведете хиляди необучени и носещи насилие агенти от Минесота. Веднага", заяви губернаторът на Минесота Тим Уолц.

Още от петък, 23 януари, хиляди жители на Минеаполис излязоха на улицата, за да протестират срещу ICE, въпреки че температурите паднаха до -29 градуса по Целзий. Междувременно в града избухнаха нови протести в отговор на стрелбата.