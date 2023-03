Пожар остави големи части от Аржентина без ток (ВИДЕО)

Милиони аржентинци в няколко провинции и райони на Буенос Айрес останаха без ток за най-малко два часа. В столицата електрозахранването бе възстановено в късния следобед и движението на метрото постепенно се възстановява.

Пожарът пламнал на поле на около 60 километра от Буенос Айрес, близо до високоволтови линии, свързани с намиращата се недалеч АЕЦ "Атуча 1". Атомната електроцентрала била изключена от електрическата мрежа като предпазна мярка.

