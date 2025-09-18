Поредна трагедия в САЩ: Трима полицаи са убити при опит да връчат заповед за обиск

Трима полицаи са били убити, а двама тежко ранени в американския щат Пенсилвания снощи по време на престрелка с нападател, който е бил застрелян от полицията, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти. Престрелката е възникнала в град Кодоръс в окръг Йорк, югоизточната част на Пенсилвания, след като полицаите се върнали на мястото, където работили предния ден.

"Те бяха там, за да продължат разследване, започнало вчера“, каза комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис, но без да даде повече подробности.

Полицаите са се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били нападнати от въоръжения стрелец. Нападателят е застрелян от полицията.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е напълно трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, за цялата общност на Пенсилвания“, заяви той.

Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.