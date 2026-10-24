Представен е: Закон "Роналд Рейгън" ще отмени разрешението на Тръмп за руския дизел

Мирът чрез сила е повече от принцип. Това е отговорност – и такава, която изисква действия. Решението на финансовото министерство да разреши вноса на руски дизел подкопава двупартийния закон, приет от Конгреса през 2022 г., за да прекрати финансирането на военната машина на Путин. Днес, заедно с Дон Бейкън и Мари Глузенкамп Перес, представихме "Закона Роналд Рейгън за мир чрез сила". Това обяви в профила си в микроблог мрежата "Х" конгресменът-републиканец Брайън Фицпатрик, бивш агент на ФБР и бивш федерален прокурор - ОЩЕ: Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин
По думите му, този законопроект премахва разрешението на финансовото министерство да се търгува руски дизел, както и ще забрани подобни решения за руски петролни продукти в бъдеще, като ще подсили приетата през 2022 година обща забрана в САЩ за внос на руски петрол, както и ще увеличи обмена на разузнавателна информация с Украйна под надзора на Конгреса.
"Нито една капка руски петрол не трябва да влиза в Съединените щати, докато Путин продължава бруталната си война срещу Украйна. Не можем да стоим с Украйна, докато отваряме пазарите си за енергийните приходи, подхранващи руската агресия. Нашето послание трябва да бъде недвусмислено: Америка е с Украйна. Нашите закони трябва да бъдат спазвани. А агресията трябва да носи цена, по-голяма от наградата", добави Фицпатрик.
Peace through strength is more than a principle. It is a responsibility—and one that demands action. The Treasury Department’s decision to allow Russian diesel imports undermines the bipartisan law Congress enacted in 2022 to cut off funding for Putin’s war machine. Today, alongside @RepDonBacon and @RepMGP, I introduced the Ronald Reagan Peace Through Strength Act to nullify that waiver, enforce the existing ban, and safeguard critical U.S. intelligence support for Ukraine. Not a single drop of Russian oil should enter the United States while Putin continues his brutal war against Ukraine. We cannot stand with Ukraine while opening our markets to the energy revenues fueling Russia’s aggression. Our message must be unmistakable: America stands with Ukraine. Our laws must be upheld. And aggression must carry a cost greater than its reward. 🔗Read more: https://t.co/6P4krtmA9g— Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) October 23, 2026
Сега обаче Конгресът е в почивка заради изборите на 3 ноември, а новият Конгрес ще встъпи в длъжност чак в първата работна седмица на януари, 2025 година.
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