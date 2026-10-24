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Представен е: Закон "Роналд Рейгън" ще отмени разрешението на Тръмп за руския дизел

24 октомври 2026, 17:48 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Представен е: Закон "Роналд Рейгън" ще отмени разрешението на Тръмп за руския дизел

Мирът чрез сила е повече от принцип. Това е отговорност – и такава, която изисква действия. Решението на финансовото министерство да разреши вноса на руски дизел подкопава двупартийния закон, приет от Конгреса през 2022 г., за да прекрати финансирането на военната машина на Путин. Днес, заедно с Дон Бейкън и Мари Глузенкамп Перес, представихме "Закона Роналд Рейгън за мир чрез сила". Това обяви в профила си в микроблог мрежата "Х" конгресменът-републиканец Брайън Фицпатрик, бивш агент на ФБР и бивш федерален прокурор - ОЩЕ: Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин

По думите му, този законопроект премахва разрешението на финансовото министерство да се търгува руски дизел, както и ще забрани подобни решения за руски петролни продукти в бъдеще, като ще подсили приетата през 2022 година обща забрана в САЩ за внос на руски петрол, както и ще увеличи обмена на разузнавателна информация с Украйна под надзора на Конгреса.

"Нито една капка руски петрол не трябва да влиза в Съединените щати, докато Путин продължава бруталната си война срещу Украйна. Не можем да стоим с Украйна, докато отваряме пазарите си за енергийните приходи, подхранващи руската агресия. Нашето послание трябва да бъде недвусмислено: Америка е с Украйна. Нашите закони трябва да бъдат спазвани. А агресията трябва да носи цена, по-голяма от наградата", добави Фицпатрик.

Сега обаче Конгресът е в почивка заради изборите на 3 ноември, а новият Конгрес ще встъпи в длъжност чак в първата работна седмица на януари, 2025 година. 

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