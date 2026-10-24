Барселона продава звезда при едно условие: Грандове от Англия и Германия се навъртат около него

С вдигането на формата и очакванията в Барселона се повишава и конкуренцията в отбора. През последните години много играчи, които не съответстваха на нивото на клуба напуснаха. Тяхната съдба може да последва и Жул Кунде, ако каталунците получат подходяща оферта за него, твърди испанското издание "Sport". В момента той е контузен, а слабата му форма в последните му мачове за Барселона направи така, че той да загуби титулярното си място.

Деко е разговарял с представители на Жул Кунде

Спортният директор на Барселона Деко се е срещнал с представители на Жул Кунде. Според екипа на французина на въпросната среща не е ставало дума за евентуален трансфер. Разговорите са били изцяло съсредоточени върху формата на защитника и възстановяването му от контузията. Но физическото състояние на Кунде и лошата му форма в последните му мачове за Барселона повдигат известни въопроси около бъдещето му на "Камп Ноу". И все пак от Барселона не са взели окончателно решение какво да правят с бранителя.

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Челси, Ливърпул и Байерн Мюнхен искат Кунде

Според източника, ако има добра оферта за Жул Кунде, от Барселона ще приемат. Интерес към французина през последните седмици проявиха два клуба от Висшата лига - Челси и Ливърпул, както и Байерн Мюнхен. И трите отбора имат нужда от подсилване на защитата, а Кунде е доста подходящ вариант. От началото на сезона, преди да се контузи, той изигра 8 мача за Барселона, в които записа 458 минути, вкара 1 гол и даде 1 асистенция.

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