Преместиха Болсонаро в "по-луксозна" килия

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе преместен в по-просторна килия в затвора „Папуда" в Бразилия по нареждане на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, предаде "Ройтерс". Болсонаро излежаваше 27-годишната си присъда за заговор за преврат в много по-малка килия в съоръжение на Федералната полиция на Бразилия.

Болсонаро е в "Папуда"

Снимка: Getty images

Защитата на Болсонаро към момента не е коментирала решението за преместването му, отбелязва Ройтерс. Мораис изтъкна, че в „Папуда“ Болсонаро ще може да получи по-добри условия за медицинска помощ и за посещенията на членове на семейството му, отколкото в полицейското съоръжение.

Болсонаро ще излежава присъдата си в сграда, наричана Папудиня, където са затворени и други бразилски политици, включително Андерсон Торес, министър на правосъдието на Бразилия по време на неговото управление.

Новата килия на бившия президент е с площ от около 65 квадратни метра за разлика от 12-те квадратни метра на досегашната му килия. Новата килия включва спалня, баня, кухня и хол, съобщи съдът и добави, че Болсонаро няма да има съкилийници.

Крайнодесният лидер, който многократно се е подлагал на операции заради намушкване в корема по време на предизборна кампания през 2018 г., е поискал разрешение да излежи присъдата си под „хуманитарен домашен арест“, но Мораис е отказал, позовавайки се на риск от бягство, пише още БТА.

