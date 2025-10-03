Войната в Украйна:

Президентът на Аржентина с ново поражение

03 октомври 2025, 06:20 часа 277 прочитания 0 коментара
Аржентинските сенатори отхвърлиха вчера ветото на президента Хавиер Милей - своеобразно поражение за либертарианския лидер преди ключово важните междинни избори, които могат да определят бъдещето на програмата му за икономически реформи, предаде Ройтерс. Контролираният от опозицията Сенат в Националния конгрес (парламента) на Аржентина гласува с преобладаващо мнозинство да отмени ветото на Милей върху законопроектите, увеличаващи финансирането за държавните университети и педиатричната здравна помощ, съответно с 59 срещу 3 гласа и 58 срещу 4 гласа.

Милей, в опит да приложи мерките си за строги икономии, за да съкрати състава на правителството, смята, че новите разходи ще застрашат фискалния баланс на Аржентина.

Сам срещу вятъра

Аржентинският президент Хавиер Милей помага за стартирането на инициатива на стойност един милион долара, целяща подобряване на дипломатическите отношения между Израел и няколко държави от Латинска Америка. Това се случва на фона на засилващите се критики срещу Израел във връзка с операцията му в Ивицата Газа. Инициативата „Исакови споразумения“, спонсорирани със средства от наградата „Битие“, която Милей получи преди два месеца в Йерусалим, ще засили връзките между Израел, Уругвай, Панама и Коста Рика според изявление на наградите, публикувано днес.

При Милей Аржентина засили връзките си с Израел, пише АП. Неговата позиция се различава силно от тази на по-голямата част от Латинска Америка, където Боливия и Колумбия прекъснаха връзки с Израел, а други държави отзоваха посланиците си.

Името на инициативата е препратка към „Аврамовите споразумения“, които дадоха начало на двустранни отношения между Израел и няколко арабски държави в началото на настоящото десетилетие, по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Планира се през 2026 г. „Исаковите споразумения“ да се разширят до Бразилия, Колумбия, Чили и може би Салвадор според организаторите – „Американските приятели на Исаковите споразумения“.

Милей получи наградата „Битие“ в Йерусалим на 12 юни за своята подкрепа за Израел, в момент, когато много държави и международни организации, включително ООН, осъждат израелските действия в Газа.

Милей е сред най-големите поддръжници на дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху сред световните лидери, докато Израел е изправен пред засилваща се изолация заради бомбардировките и нахлуването в Газа в отговор на атаката на палестинското движение „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Макар и роден и отгледан като католик, през последните години Милей проявява засилен интерес към юдаизма и дори изразява намерения да обърне вярата си.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
