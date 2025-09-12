Присъдата на Болсонаро: Какво означава за отношенията между САЩ и Бразилия?

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше осъден за опит за преврат с цел задържане на властта след загубата му на изборите в страната през 2022 г., пише "Ал Джазира".

Вашингтон следи отблизо процеса, като президентът Доналд Тръмп, близък съюзник на Болсонаро, ясно заяви, че е дълбоко против прокуратурата. Той посочи недоволството си, когато обяви 50% търговски мита за Бразилия през юли. По-рано тази седмица Белият дом намекна, че може да използва своята „икономическа и военна мощ“, ако Болсонаро бъде осъден.

Какво може да означава присъдата за САЩ и Бразилия?

Процесът срещу Болсонаро влоши отношенията между лидерите на двете страни.

Някои бразилски официални лица, включително Лула, осъдиха намесата на САЩ в случая с Болсонаро и заявиха, че бившият лидер трябва да бъде съден за опит да настрои САЩ срещу собствената си страна.

Междувременно Лула първоначално призова за преговори между двете държави. След ескалацията на тарифите от САЩ през юли обаче, бразилският президент заяви пред репортери, че „няма смисъл“ да се опитва да се вразуми Тръмп. Митата, каза Лула, са били наложени без разговор и по „авторитарен“ начин.

На 11 август Бразилия подаде искане за медиация по спорове до Световната търговска организация, оплаквайки се от високите мита. Бразилия също така обмисля да заведе дело срещу администрацията на Тръмп в американски съд.

Отделно от това, Лула критикува разполагането на американските военноморски сили в Карибите от август насам.

САЩ твърдят, че военните им сили са в региона, за да се борят с трафика на наркотици. Разполагането на сили обаче идва на фона на засилени американски заплахи срещу правителството на венецуелския президент Николас Мадуро, когото администрацията на американския президент Доналд Тръмп обвинява в тясна връзка с групи за трафик на наркотици. Някои виждат струпването на военни сили като претекст за нападение срещу Венецуела.

„Присъствието на въоръжените сили на най-голямата сила в Карибско море е фактор на напрежение", каза Лула в понеделник по време на откриването на виртуална среща на върха на групата БРИКС (Бразилия, Русия, Иран, Китай, Южна Африка).