САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток (ВИДЕА)

САЩ нанесоха отбранителни удари по някои ирански цели в Ормузкия проток, заяви официален американски представител, цитиран от Асошиейтед прес. Държавната телевизия на Иран съобщи, че на иранския остров Кешм, разположен в района на стратегическия Ормузки проток, са се чули експлозии. Според американския представител набелязани са били "иранци, използващи ракети "земя-въздух" срещу обекти на САЩ, пише БТА. Още: След като обвини Украйна: Тръмп обяви, че Иран вдига цените на горивата чрез Ормузкия проток

Ударите

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Ударите, които изглежда са били ограничени в сравнение с пълномащабно възобновяване на военните действия, идват в навечерието на решаващите междинни избори в САЩ, отбелязва АП. Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати няма да нанесат удари срещу Иран преди днешните междинни избори.

US and Iranian forces exchanged fire in the Strait of Hormuz overnight, with Iran shooting down an MQ-9 Reaper drone and US aircraft striking Iranian sites on Qeshm Island. https://t.co/CykGeTJiXG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 3, 2026

Непопулярната война с Иран и произтичащото от нея въздействие върху цените на бензина и други сектори на икономиката в САЩ са уязвима тема за републиканците в опитите им да запазят контрола си над Конгреса.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви по-рано пред журналисти, че току-що е разговарял с Тръмп за преговорите с Иран и каза, че "и президентът, и аз сме доста оптимистични относно перспективите за евентуално постигане на договорено споразумение". Ванс не посочи конкретен график.

🚨 JUST IN: US STRIKES IRAN on Qeshm Island in self defense after Iran fired a MISSILE toward American aircraft in Hormuz — Axios. Iran's launcher has been DESTROYED. Keep our troops safe tonight 🙏🏻🇺🇸 https://t.co/WxzoPMrIdZ — US American Military Force (@AmericanSpoof) November 3, 2026

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