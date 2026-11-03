Европа да не отваря шампанското: Загуба за Тръмп в САЩ ще се превърне в кошмар за нея

Ако демократите се представят толкова добре, колкото се очаква, на днешните междинни избори в САЩ, шампанското ще се лее в цяла Европа. Но преди да вдигнете чашите, е добре да помислите какво ще се случи след изборите. Това пише днес колумнистът на Politico Джейми Детмър.

Причината - ако с победата на демократите Конгресът ограничи Доналд Тръмп във вътрешнополитически план, тогава Тръмп ще може да се съсредоточи върху външната политика и търговията, където Конгресът оказва сравнително малък контрол. Това не само че няма да донесе облекчение на Европа, но вероятно дори ще усили исканията на Тръмп към нея.

Германският дипломат и бивш председател на Мюнхенската конференция по сигурност Волфганг Ишингер също смята, че е преждевременно европейците да се радват. "Ще има гласове тук, в Европа, включително влиятелни, които ще искат да отпразнуват победата и да поздравят демократите, но мисля, че това би било вредно. Бих посъветвал европейските си приятели да проявяват сдържаност и да не дават повод на Белия дом да се ядосва на Европа – тоест, да се ядосва още повече, отколкото сега", казва Ишингер.

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"Ако Доналд Тръмп се окаже замесен в разследвания на Конгреса, процедури по импийчмънт и бъде ограничен във вътрешната политика от Конгреса, той неизбежно ще се съсредоточи върху области, в които Конгресът е слаб – външната и търговската политика. Трябва да се подготвим не за по-хармонични трансатлантически отношения, а за засилено напрежение и дори още повече искания от Тръмп към Европа", добавя Ишингер.

"Конгресът ще разследва всичко. Те ще разследват Тръмп, семейството му, семейния бизнес на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Илон Мъск, Пийт Хегсет и Каш Пател от ФБР. Тръмп ще се съпротивлява на това докрай и това ще се превърне в истински цирк", предупреждава и Кърт Волкър, който беше посланик на САЩ в НАТО при Джордж Буш.

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