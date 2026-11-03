Цяло семейство загина при самолетната катастрофа във Флорида

Семейство на мултимилионер е загинало при катастрофа с частен самолет във Флорида. Технологичният предприемач Адам Робинсън (44 г.), съпругата му Хелън Шарп и двете им деца – на две и четири години, са загинали, след като самолет „Лиърджет 60“ (Learjet 60) се разби в окръг Палм Бийч. Братът на Робинсън е потвърдил новината за смъртта им пред вестник „Ню Йорк Пост“.
Семейството е пътувало към Бахамските острови. На борда са били също бавачка, двама приятели на семейството и двама пилоти. Никой не е оцелял.
ОЩЕ: Самолет се разби близо до резиденцията на Тръмп във Флорида, има загинали (ВИДЕО)
Family of multimillionaire killed in private jet crash in Florida Tech entrepreneur Adam Robinson, 44, his wife Helen Sharp and their two children, aged two and four, were killed when a Learjet 60 crashed in Palm Beach County. Robinson’s brother confirmed the deaths to the New York Post. The family was travelling to the Bahamas. Also on board were a nanny, two family friends and two pilots. No one survived.— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026
Припомняме, че самолетът е бил регистриран на компания, базирана в Уилмингтън, щата Делауеър. При удара на мястото се е образувал кратер и е избухнал пожар.
Минути преди катастрофата пилотът е докладвал за наличие на лед по фюзелажа, външна температура на въздуха -47 градуса по Целзий и умерена турбуленция. Малко след това пилотът е обявил извънредна ситуация, съобщавайки за рязка загуба на височина.
В последните секунди един от членовете на екипажа отбелязва: „На път сме да се ударим в земята“.