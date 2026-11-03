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Цяло семейство загина при самолетната катастрофа във Флорида

03 ноември 2026, 9:32 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Цяло семейство загина при самолетната катастрофа във Флорида

Семейство на мултимилионер е загинало при катастрофа с частен самолет във Флорида. Технологичният предприемач Адам Робинсън (44 г.), съпругата му Хелън Шарп и двете им деца – на две и четири години, са загинали, след като самолет „Лиърджет 60“ (Learjet 60) се разби в окръг Палм Бийч. Братът на Робинсън е потвърдил новината за смъртта им пред вестник „Ню Йорк Пост“.

Семейството е пътувало към Бахамските острови. На борда са били също бавачка, двама приятели на семейството и двама пилоти. Никой не е оцелял.

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Припомняме, че самолетът е бил регистриран на компания, базирана в Уилмингтън, щата Делауеър. При удара на мястото се е образувал кратер и е избухнал пожар.

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Минути преди катастрофата пилотът е докладвал за наличие на лед по фюзелажа, външна температура на въздуха -47 градуса по Целзий и умерена турбуленция. Малко след това пилотът е обявил извънредна ситуация, съобщавайки за рязка загуба на височина.

В последните секунди един от членовете на екипажа отбелязва: „На път сме да се ударим в земята“.

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Самолетна катастрофа загинали Флорида
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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