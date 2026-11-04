ПСЖ прави нещо невиждано в Шампионска лига! Поправителен за Интер и дъжд от голове в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен продължи безгрешната си серия. Парижани постигнаха категоричен успех с 6:0 при визитата си на Виляреал. Шампионите напълно убиха интригата през първата част, от която се оттеглиха с четири гола аванс. Жоао Невеш откри в 9-а минута, а Дезире Дуе удвои в 12-а минута. Секунди по-късно Сени Маюлу направи резултата класически, а в 17-а минута и Фабиан Руис записа името си сред голмайсторите.

ПСЖ продължава да мача в Шампионска лига

Така отборът на Луис Енрике е вкарал четири или повече попадения във всичките си срещи от Шампионска лига през настоящия сезон. Ситуацията не се промени по никакъв начин през втората част. Пет минути след подновяването на играта Фабиан Руис се разписа за втори път в мача, а малко преди края на редовното време Давид Боли оформи крайния резултат за парижани.

ОЩЕ: Турски гранд впечатлява в Шампионска лига, неочакван тим влетя в Топ 5 (РЕЗУЛТАТИ)

Междувременно Интер се наложи с 3:0 над нидерландския Фейенорд. "Нерадзурите" поведоха в резултата още с първото си сериозно голово положение. Това се случи в 8-а минута, когато Ян Бисек се разписа с хубав удар от границата на наказателното поле. Гостите наложиха сериозен натиск в търсене на втори гол и не след дълго стигнаха до него. Десетина минути преди края на първата част избит изстрел на Спенс прати топката в краката на Франческо Еспозито, който удвои аванса на Интер преди почивката. Малко след подновяването на играта Пьотр Жиелински направи резултата класически. В останалите срещи паднаха още 23 попадения, а само един двубой завърши наравно.

Всички резултати на 3 ноември, сряда:

ОЩЕ: Вкара във финал на Шампионската лига, наказа Ливърпул с хеттрик, но не избяга от изпадането