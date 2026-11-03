Истинско чудо! Манчестър Юнайтед сътвори немислимото в 5-голов трилър в Шампионска лига

Отборът на Манчестър Юнайтед постигна истинско чудо! Тимът на Майкъл Карик бе на път да допусне поредната си съкрушителна загуба, но направи пълен обрат до 3:2 и победи Рома в Шампионска лига. "Вълците" напълно надиграха своя съперник, който допусна много грешки през първата част, и се оттеглиха на почивката с два гола аванс. Ситуацията на "Олд Трафорд" се промени напълно през второто полувреме, като Юнайтед вкара три попадения и постигна първи успех от осем мача насам.

Рома бе на път да нанесе пореден удар по страдащия Ман Юнайтед

Срещата започна равностойно, като в началните минути двата тима не предложиха нищо интересно в предни позиции. Имайки предвид катастрофалната серия на Манчестър Юнайтед, се очакваше "вълците" да стигнат първи до нещо по-опасно. Това се случи в 12-а минута, когато грешка в средата на терена позволи на Рома да изнесе топката. Родриго Моура се понесе напред и подаде на напълно непокрития Матиас Соуле, който не пропусна да се разпише за 1:0. Футболистите на Майкъл Карик опитаха бързо да изравнят, но Матеуш Куня не успя да стигне хубаво центриране на Бруно Фернандеш.

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Съвсем скоро Рома удвои аванса си. В 17-а минута голмайсторът Соуле опита да изведе Донийл Мален, но не успя. Кълбото все пак се върна в краката му и той не се поколеба да стреля. Ейдън Хевън застана на пътя на топката, но се оказа, че е играл с ръка и съдията отсъди дузпа в ползва на гостите. Донийл Мален застана зад бялата точка и удвои преднината на своя тим. Секунди по-късно той пропусна добра възможност да направи резултата класически. Така Рома се оттегли на почивката с два гола аванс.

Футболистите на Юнайтед излязоха на полувремето в търсене на попадение. В самото начало Карлос Балеба се понесе в атака, но получи контузия преди да отправи удар. След това Рома не успя да се възползва от поредната грешка в редиците на английския тим. Малко по-късно Куня бе съборен в наказателното поле, а съдията посочи бялата точка. Бруно Фернандеш застана зад топката и стреля много слабо, което позволи на Девид Васкес да спаси. Повторението обаче показа, че играчи на Рома са навлезли в наказателното поле и дузпата трябваше да бъде пребита. Този път капитанът на Манчестър Юнайтед бе точен за 1:2. Изненадващо домакините се добраха до равенството. Това се случи в 84-а минута, когато Матеуш Куня се разписа за 2:2 и спаси отбора си от поредното огромно разочарование. Секунди по-късно отново той бе точен, за да оформи пълния обрат за Манчестър Юнайтед. В добавеното време Куня получи червен картон и бе принуден да изгледа последните минути от тунела.

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