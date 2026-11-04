Официално: Големият съперник на Никола Цолов влиза във Формула 1 по-рано от очакваното!

Битката за титлата във Формула 2 между Никола Цолов и Рафаел Камара продължава. Българинът бе водач в класирането през по-голяма част от сезона, но изпусна лидерството си след първото основно състезание за Гран при на Азербайджан. В момента разликата между двамата е седем точки при оставащи два състезателни уикенда - в Катар и Абу Даби. Междувременно течеше и индивидуалната им битка за място във Формула 1.

Рафа Камара може ще кара за Хаас Бразилия

Докато бъдещето на Никола Цолов все още е под въпрос, Камара има осигурено място на стартовата решетка за 2027 година. Бразилецът, който е част от академията за развитие на Ферари, ще заеме мястото на Естебан Окон в Хаас. Сега стана ясно, че американският отбор ще го качи до Оливър Беърман още този уикенд в Бразилия. Камара ще изкара първия си състезтален уикенд във Формула 1 пред родна публика на "Интерлагос". Това ще бъде огромна крачка и ще го превърне в първия бразилец, карал за тима.

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До това решението се стигна, след като миналия уикенд Хаас извади Естебан Окон от състава си. Отборът така и не посочи конкретна причина, но подчерта, че не се дължи на физически проблем. На негово място застана резервният пилот Рио Хиракава, но в Бразилия тимът е решил да заложи на титулярния си състезател за следващия сезон. Както е известно, Камара подписа многогодишен договор с Хаас, като още преди месец бе обявено, че ще замести Окон през 2027 година. Извънредна ситуация обаче му позволява да впише името си в историята по-рано.

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