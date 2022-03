Илон Мъск предизвика Путин на битка, залогът е Украйна

Ексцентричният милиардер и основател на аерокосмическата компания SpaceX се обърна към Twitter, за да предизвика руския лидер да покаже силата си лично, а не чрез силите на страната си.

"С настоящото съобщение предизвиквам Владимир Путин на единоборство. Залогът е Украйна", заяви Мъск. "Приемате ли тази битка?", добави той на руски език, обръщайки се директно към официалния англоезичен акаунт на 69-годишния президент в Twitter.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна