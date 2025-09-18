"Разрешихме конфликта между Абер-байджан и Албания": Тръмп шокира с изявление (ВИДЕО)

"Да си помислиш, че разрешихме конфликта между Абер-байджан и Албания, конфликт, който бушуваше от много години и ние го разрешихме. Премиерите, президентите на двете страни бяха при мен в Белия дом и постигнахме мир". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по врене на пресконференция с британския премиер Киър Стармър. Всъщност става въпрос за уреждането на конфликта между Азербайджан и Армения, а не Албания. Изявлението на Тръмп бе посрещнато с изненада от британския премиер, който учудено наблюдава американския президент.

Това не е първият път, в който Тръмп обърква имената и на двете страни в конфликта. Преди около месец американският президент обясни в Шоуто на Марк Левин как е уредил конфликта между Абер-байджан и Албания. Любопитно е, че и тогава, и сега, той не бе поправен от събеседниците си.

Мирът между Баку и Ереван

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие на 8 август мирната среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан, целяща да допринесе за слагането на точка на дългогодишния конфликт между двете държави и да отвори отново ключови транспортни коридори. Събитието същевременно дава възможност на Вашингтон да се възползва от намаляващото влияние на Русия в региона, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп заяви тогава, че Армения и Азербайджан са воювали 35 години, но сега са приятели и ще останат такива. Той отдаде заслуга на Стив Уиткоф за ролята му, наричайки го „Хенри Кисинджър, който не изпуска информация.“ Тръмп обяви, че двете страни са обещали да прекратят враждебните актове, да отворят търговията и да уважават териториалната цялост на другата. Той също каза, че САЩ отменят ограниченията за отбранително сътрудничество с Азербайджан. Обръщайки се към Алиев и Пашинян, Тръмп каза, че те ще имат отлични отношения, а ако не, могат да му се обадят, за да реши всякакви проблеми. Именно тогава бе подписан и мирът между двете страни, а какво пише в документа може да прочетете тук.