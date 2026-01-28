Рядка гледка: Лед скова Ниагарския водопад (ВИДЕО)

Кадри на замръзналия Ниагарски водопад? Подобно нещо не се заснема често, но тази година леденият водопад е факт, заради интензивната зима с рязко спадащи температури, която е довела до доста любопитна ситуация. Канада и Съединените щати преживяват една от най-силните студени вълни през последните години. Всъщност, фактът, че температурата на въздуха е достигнала -55 градуса по Целзий, дава представа за условията, в които се намират. Едно от най-забележителните места е Ниагарският водопад.

В Ниагарския водопад обаче ниските температури поставят рекорди и той продължава да привлича туристи. Изображението на водопада, заобиколен от лед и замръзнали образувания, е допълнителна туристическа атракция. Термометрите в тази област показват между -12 и -21 градуса по Целзий, въпреки че усещането за студ може да падне до около -30.

Може ли Ниагарският водопад да замръзне напълно?

Тези изображения могат да ви накарат да си представите, че водата е напълно блокирана, но от официалния уебсайт на водопада припомнят, че Ниагара не замръзва напълно. През 1930 г. властите решават да построят водна електроцентрала, тъй като водопадът е голям воден резерв, а това нарушава естествения ред на нещата. Оттогава Ниагарският водопад може да замръзва, но не напълно.

Това, което се случва, е т.нар. "леден мост". Тоест, в резултат на ниските температури се образува първи слой лед, но под него тече вода. На пръв поглед изглежда, че има само лед, защото понякога се вижда само лед. Но експертите казват, че зад него водата продължава да тече, пише "Marca".

