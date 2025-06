Рядка монета с огромна стойност е все още в обращение: Който я намери, ще забогатее - ето как да я разпознаете (СНИМКИ)

Рядката монета от един цент с лика на Ейбрахам Линкълн от 1943 г., изработена от мед, може да струва до 99 милиона долара, а експертите смятат, че няколко от тези ценни монети може да са в обращение и днес. Колекционерите и обикновените собственици на монети са призовани да проверят колекциите си за това необикновено нумизматично съкровище. В света на колекционерството малко предмети предизвикват толкова вълнение, колкото редките монети, особено тези с производствени грешки или уникални характеристики, които ги отличават от стандартното отсичане.

Медната монета на Линкълн от 1943 г. е може би най-легендарният пример в американската нумизматика, като се смята, че съществуват по-малко от 20 екземпляра. Това, което прави тази монета особено очарователна, е, че тя изобщо не е трябвало да бъде произведена - самото ѝ съществуване представлява грешка, която се е превърнала в една от най-ценните грешки в историята на американското монетосечене.

