САЩ налагат санкции на кубинския президент

Съединените щати наложиха санкции на президента на Куба Мигел Диас-Канел, както и на още четири лица. Това показва документ, публикуван в четвъртък на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, съобщава АП. Още: Нов удар за Куба: Спряха плащанията с Visa и Mastercard

Новите санкции

Снимка: Getty images

Още: Politico: Пентагонът подготвил удар срещу Куба, чака се само заповед от Тръмп

В санкциите е включен Алехандро Кастро Еспин, син на бившия президент Раул Кастро. Санкциите идват, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за разширяване на санкциите срещу острова.

Новите санкции засилват натиска върху кубинското правителство, но далеч не са първият път, в който САЩ налагат санкции срещу държавни или правителствени глави и техни роднини.

Тръмп подписа изпълнителна заповед за разширяване на санкциите срещу острова и заплашва с военни действия, откакто свали венецуелския лидер Николас Мадуро през януари, а след това нареди енергийна блокада, която спря доставките на гориво за Куба. Това доведе до тежки прекъсвания на електрозахранването, недостиг на храни и икономически колапс на острова. САЩ обявиха наказателни обвинения срещу бившия лидер на острова Раул Кастро.

Още: Тръмп за Куба: Тази страна се разпада, хората нямат храна (ВИДЕО)