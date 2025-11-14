САЩ не искат затлъстели и болни от рак и диабет: Може да им отказват визи

САЩ разширяват медицинските основания за отказ на визи, съобщи в. "The Washington Post", позовавайки се на вътрешна информация. Твърди се, че държавният секретар Марко Рубио е изпратил до консулства и посолства телеграма, в която се посочва, че заболявания като затлъстяването и диабетът, сърдечно-съдовите заболявания, онкологичните, респираторните, метаболитните, неврологичните и психичните заболявания могат да послужат като основание за отказ на виза за САЩ.

В телеграмата се подчертава, че подобни заболявания могат да изискват лечение на стойност "стотици хиляди долари" и визовите служители трябва да вземат това предвид при оценката на кандидатите. Те са инструктирани също така да обръщат внимание на наднорменото тегло, броя на лицата на издръжка, евентуални увреждания и дори възрастта на кандидата, отбелязва вестникът.

В американската имиграционна политика съществува принцип, според който на чужденци могат да бъдат отказани влизане или получаване на статут, ако има вероятност да станат "public charge" - финансова тежест за държавата. Това означава човек, който би разчитал на социални помощи, държавно подпомагане, медицинска помощ за бедни и др. Сега се дава възможност на властите да считат за потенциална "обществена тежест" още по-широк кръг от хора, не само тези, които вече използват помощи, но и онези, за които има вероятност да ги използват в бъдеще.

По-рано беше съобщено, че администрацията на Тръмп се готви да депортира голям брой украинци обратно в родината им.

Според изданието, посланикът на Украйна в САЩ е заявила, че те ще бъдат експулсирани заради нарушаване на американските закони. На някои е било казано, че ще бъдат изпратени с военни полети до Украйна или Полша.

The Trump administration is preparing to deport large numbers of Ukrainians back to their home country, The Washington Post reports.



According to the outlet, Ukraine’s ambassador to the U.S., Stefanishyna, said they are being expelled for violating U.S. laws.



Some were told… pic.twitter.com/2KpIJTD99b — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025