САЩ не искат затлъстели и болни от рак и диабет: Може да им отказват визи

САЩ разширяват медицинските основания за отказ на визи, съобщи в. "The Washington Post", позовавайки се на вътрешна информация. Твърди се, че държавният секретар Марко Рубио е изпратил до консулства и посолства телеграма, в която се посочва, че заболявания като затлъстяването и диабетът, сърдечно-съдовите заболявания, онкологичните, респираторните, метаболитните, неврологичните и психичните заболявания могат да послужат като основание за отказ на виза за САЩ.
ОЩЕ: С оскъпени визи: Тръмп готви незапомнен удар за програмистите в САЩ
В телеграмата се подчертава, че подобни заболявания могат да изискват лечение на стойност "стотици хиляди долари" и визовите служители трябва да вземат това предвид при оценката на кандидатите. Те са инструктирани също така да обръщат внимание на наднорменото тегло, броя на лицата на издръжка, евентуални увреждания и дори възрастта на кандидата, отбелязва вестникът.
В американската имиграционна политика съществува принцип, според който на чужденци могат да бъдат отказани влизане или получаване на статут, ако има вероятност да станат "public charge" - финансова тежест за държавата. Това означава човек, който би разчитал на социални помощи, държавно подпомагане, медицинска помощ за бедни и др. Сега се дава възможност на властите да считат за потенциална "обществена тежест" още по-широк кръг от хора, не само тези, които вече използват помощи, но и онези, за които има вероятност да ги използват в бъдеще.
ОЩЕ: Откриха 1007 документа за принц Хари, заради които може да напусне САЩ
По-рано беше съобщено, че администрацията на Тръмп се готви да депортира голям брой украинци обратно в родината им.
Според изданието, посланикът на Украйна в САЩ е заявила, че те ще бъдат експулсирани заради нарушаване на американските закони. На някои е било казано, че ще бъдат изпратени с военни полети до Украйна или Полша.
The Trump administration is preparing to deport large numbers of Ukrainians back to their home country, The Washington Post reports.— NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025
According to the outlet, Ukraine’s ambassador to the U.S., Stefanishyna, said they are being expelled for violating U.S. laws.
Some were told… pic.twitter.com/2KpIJTD99b