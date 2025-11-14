"Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс. "Президентът Тръмп поиска действия и министерството на войната отговаря. Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване, тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", обяви Хегсет в публикация в социалната мрежа "Х".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

Напрежението около Венецуела

През последните седмици американските военни организираха серия от удари по плавателни съдове, за които Тръмп твърди, че са превозвали наркотици. Близо 100 души по официални данни са загинали при нападенията, които предизвикаха на редица държави. Американският президент обвинява за наркотрафика венецуелския лидер Николас Мадуро, като все изглежда, че военна операция срещу страната не е изключена.

Американският флот, воден от най-мощния самолетоносач в света USS Gerald Ford, вече събира сили в Карибско море. Той е готов да влезе в действие във Венецуела по всяко време. Остава да се види дали президентът Доналд Тръмп ще започне мащабна военна операция и ако го направи - дали тя ще се ограничи до унищожаване на наркокартелите, или ще се разшири до смяна на режима на Николас Мадуро. Самият той нееднократно обяви, че иска мир. Дори и тази вечер на въпрос какво е посланието му към Тръмп, Мадуро каза само една дума: "Мир".

Мобилизация във Венецуела

Заради евентуалната война, Венецуела вече обяви национална военна мобилизация, съобщава CNN Мащабните учения ще включват армията, флота, военновъздушните сили, резервните части и боливарската милиция — сила, създадена по време на предишния президент Уго Чавес.

Според министъра на отбраната заповедта идва директно от Николас Мадуро в отговор на нарастващото американско военно присъствие в Карибите. Той заяви, че целта на ученията е да се засили координацията и готовността за отбрана, като определи действията на САЩ като „империалистично заплашване, на което Каракас трябва да отговори.“

